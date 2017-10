Pablo Garate pide reductores de velocidad en la Ruta 72 y acceso a Copetonas

El diputado provincial Pablo Garate por el frente 1País, solicitó al Administrador General de Vialidad Provincial la instalación de un sistema de reductor físico de velocidad en la ruta provincial N°72 a la altura del cruce con el Acceso a la localidad de Copetonas (Partido de Tres Arroyos).

"Este es un pedido que nos ha trasladado la sociedad de fomento de Copetonas y un reclamo desde hace tiempo de los vecinos, motivado en el alto tránsito de la citada ruta provincial en la que los automovilistas pasan a una gran velocidad por este cruce, debido a la carencia de un semáforo que los detenga, o de reductores de velocidad que garanticen la seguridad y prevengan accidentes", destaca el diputado tresarroyense en los fundamentos del pedido.

Por otra parte, señala que esto se encuentra contemplado en la normativa legal vigente en la provincia de Buenos Aires: Ley N° 11.430 (reglamentada por el Decreto Provincial N° 40/07), que en su artículo 91° (texto según Ley 12.582) establece: “En todos los cruces peligrosos, que no cuenten con semáforos, las autoridades competentes de la jurisdicción procederán a : a) Instalar un Sistema de Reductor físico de velocidad denominado “Meseta”, en forma transversal al desplazamiento de vehículos, el cual se deberá materializar con una elevación, respecto a la rasante del camino, no mayor de cinco (5) centímetros y una longitud total de cuatro (4) metros, siendo la superficie corrugada de dos (2) metros de ancho y explanadas ascendentes y descendentes de un (1) metro cada una, que abarca todo el ancho de la calzada y en cantidad que sea necesaria; previo a la utilización de dicho artificio se colocará, a una distancia de cinco (5) metros, una línea de frenado de cuarenta (40) centímetros de ancho pintada de color blanco, a los efectos que los conductores aminoren la velocidad antes de llegar al cruce. Esta meseta estará demarcada con líneas blancas y amarillas tipo cebrada, la pintura a utilizar será de tipo reflectante, la que recibirá el mantenimiento adecuado para no perder el impacto visual previsto en la presente norma”.