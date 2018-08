Pablo Quantín: “ensucian a una empresa de la que vivimos muchas familias de Tres Arroyos”

El ingeniero Pablo Quantín, titular de Vial Agro, desmintió categóricamente publicaciones vinculadas con la investigación conocida como “causa de los cuadernos”, y advirtió que desde la semana pasada está a disposición del juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Pero al mismo tiempo expresó su malestar con lo aparecido en el sitio web La Política Online, atribuido a una fuente local, y que menciona sin nombrarlo a un concejal tresarroyense. “Aquí nos conocemos todos, lo invito a mi casa a que sostenga frente a mí las barbaridades que ha dicho”, señaló.

“Sin nada de fundamento se ha ensuciado a una empresa que no es una caja vacía, porque de ella viven muchas familias de Tres Arroyos y de otros lugares del país. Hay una clara intención maliciosa de algunas personas, y no es muy difícil a nivel local saber de dónde viene la cosa aunque se escuden en el anonimato. Por eso sería interesante que ese edil al que señalan como fuente, venga a verme y a decirme en la cara todo eso”, sostuvo Quantín.

“Obviamente que al doctor (Cuto) Moreno lo conozco, quién no lo conoce, y quién no conoce a quién en Tres Arroyos, por eso es una locura decir que porque uno conoce a una persona, su empresa obtendrá tal o cual beneficio. Por supuesto soy un empresario de Tres Arroyos, como muchos otros, que hemos tenido contacto y vínculo con todas las personas de aquí que de una u otra manera han ocupado cargos públicos en distintas administraciones. El doctor Juan Bautista Castro fue abogado de Vial Agro mientras era diputado nacional, sin embargo en ningún lado vi que por esta razón nosotros hubiéramos obtenido algún beneficio. Hay una malísima intención de gente que dice hacer política”, argumentó el titular de Vial Agro.

“Nunca participamos de ningún pago ni digitamos ninguna obra”

Sobre la causa de los cuadernos, Quantín dijo saber “lo mismo que conocemos todos, y que es lo que sale en los medios”. Pero advirtió que “no puedo decir, entonces, en qué sentido se nos menciona, porque no los leí, no los vi. Vial Agro nunca participó de ningún pago, de ninguna característica, para obtener ningún tipo de beneficio. La primera vez que la empresa sale mencionada por alguien en un medio, fue el domingo pasado. El lunes, nos presentamos ante la justicia para poner, frente al doctor Bonadío y el doctor Stornelli, a todo Vial Agro, directivos y personal, a disposición para aclarar todo lo que sea necesario. Lejos estamos, como empresa mediana del interior del país, de haber formado parte de todo lo que se menciona en la prensa. Es difícil imaginar que una empresa del interior, que hace infraestructura pública desde hace 54 años, pueda digitar qué otra empresa va a trabajar o no. Es una locura. Habíamos decidido no hablar salvo en los lugares que correspondan, pero no puedo permitir que se ensucie a gente que trabaja en Vial Agro todos los días y honestamente”, enfatizó.

Respecto de menciones a un caso difundido por el diario Río Negro, vinculado a una obra en el sur, Quantín la atribuyó “a un conflicto político entre dos intendentes, frente al cual también nos pusimos a disposición de la justicia para que haga los peritajes y las medidas que correspondan”. En este mismo sentido, consideró que “se mezcló todo de manera macabra, incluso la obra de las 108 cuadras en Tres Arroyos, y se dice que yo utilicé un conflicto con la gente de UOCRA para acercarme a la política. Y nosotros no necesitamos acercarnos a la política, no estamos en ningún juego de esos. Lo que hacemos es mirar los boletines oficiales de los lugares donde tenemos nuestros obradores, vemos qué obras se están por licitar, compramos los pliegos y ponemos un precio. Si la ganamos hacemos la obra, y si la perdemos seguimos con lo de todos los días. La cabeza de quien mezcló todo esto es macabra, ojalá se anime a sostener una conversación conmigo”.

La obra de la ruta 3

Finalmente, el titular de Vial Agro recordó que la empresa ya forma parte de la sociedad concesionaria del corredor que abarca un importante tramo de la ruta 3, “y ya estamos ejecutando nuestras obligaciones contractuales. Ahora bien, cuando uno encara este tipo de proyectos que, para una empresa como nosotros, es el proyecto de nuestra vida, porque hemos puesto todo para poder acceder a este tipo de nueva concepción de negocios de construcción pública, hay que tener claro que no se accede así de fácil. Hay que tener contacto con estudios y bancos internacionales, y que lo primero que hacen es auditar no sólo lo contable de las empresas que participan, sino también su comportamiento moral en el tiempo, hacia adentro y hacia afuera. Y eso lo hemos sorteado sin ningún tipo de inconvenientes. Además de que somos una empresa regional constantemente auditada por la AFIP sin que se detecte irregularidad de ningún tipo”.

“Entiendo, aunque no tengo información oficial, que se creó un fideicomiso vinculado a los primeros pasos, a la constitución del capital de trabajo inicial para empezar los trabajos, pero fundamentalmente porque se han disparado los números del país. El Gobierno está viendo qué instrumentos generar para corregir situaciones que se han dado, vinculadas a las tasas a las que financiarían dinero a la Argentina o a sus empresas, al incremento del riesgo país, hasta que la economía local vuelva a un cauce similar al momento en que se cotizaron estas obras. Yo deseo con todas mis fuerzas que el sistema PPP no fracase, porque no sería un problema para las empresas sino un fracaso para el país”, concluyó.