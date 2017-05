Pablo Rapponi, gerente de Lago S.A. en nuestra ciudad: “El ritmo de ventas es muy bueno”

Lago S.A. es una de las concesionarias líderes en Tres Arroyos, la empresa que se desempeña en la venta de rodados marca Chevrolet está teniendo un muy buen 2017 en líneas generales. Se ofrecen financiaciones muy accesibles en los modelos Chevrolet Onix, Prisma, Cruze, S10, Trucker, Sonic entre otros.

El gerente de la sucursal Tres Arroyos de Lago S. A., Pablo Rapponi le dijo a LU 24 que “las ventas están bien en este momento, yo sé que hay sectores que no la están pasando bien, no es el caso del sector automotriz. El ritmo de ventas es muy bueno, creo que estamos en los valores del año 2010, 2011 momentos que estábamos muy bien. Yo creo que ha ayudado mucho una financiación que está dando el Banco Provincia del 8% que eso ha ayudado a barrer un poco el usado en el mercado, llega un punto, un límite que no podemos tomar más usados si no venderíamos más”.

Respecto a la toma de autos usados sostuvo que “el mercado usado está un poco más restringido, si viene alguien con 150.000 pesos seguramente no se va a llevar un usado, tiene opciones con ese capital de llevarse un 0 km con una cuota muy pagable”.

Rapponi además destacó que “el cierre de mes es muy bueno, yo creo que esto es uno de los pocos rubros que se ha reactivado y esperemos que siga así. El tipo de terreno y la actividad que hay en la ciudad hace que la pick up siempre lidere en ventas, hay mucha gente que nos pregunta cuál es el auto que más se vende, gracias a dios se venden todos. No tenemos un mercado tan grande que el volumen marque diferencia”.