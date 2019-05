Pablo Romano: “Me doy cuenta que la de Monkey es una historia única en la cabeza y en el corazón de muchos”

Si uno recuerda la década del 90’ en Tres Arroyos, sin dudas aparece en la memoria la existencia de Monkey y su referente Pablo Romano. Compartió parte de su trayectoria, como uno de los dj más recordados no solo por su labor en sí, sino por las propuestas que ideaba para compartir con los jóvenes en aquellos años.

“Comencé en el 82’ a pasar música con 14 años. Empecé en la casa de un amigo, y después ponía música en alguna reunión de garaje con un caset grabado y dos discos, para poner cuando lo tenía que dar vuelta. El dj siempre ha tenido un lugar en el corazón de la gente, al igual que los boliches. Pero la historia de Monkey no me canso de escucharla al encontrarme con gente con la que hablamos como eran esas noches y me doy cuenta que es una historia única en la cabeza y en el corazón de muchos, generábamos muchas cosas con un ida y vuelta permanente”.

Sobre la diferencia entre la noche tresarroyense de aquellas décadas pasadas y la época actual, indicó: “hoy un padre le puede hablar a los hijos de lo que es y fue Monkey para ellos y realmente la noche cambió. El boliche era el nexo para comunicarse y hoy todo fue reemplazado por el celular. Hoy la función es ir a bailar y estar bailando con el celular en la mano. No están y es increíble. Para mí, el Dj tiene que poder bailar lo que pone, sino que queda para los demás”.