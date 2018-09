Pacientes de hemodiálisis interceden para que se revea una licitación

Un grupo de pacientes del Servicio de Hemodiálisis que brinda, en el Centro Municipal de Salud, la empresa Fresenius, se reunieron este viernes con el intendente interino Guillermo Salim para plantearle la posibilidad de que se revea la licitación en la que la firma no se presentó, porque al parecer ahora estaría dispuesta a seguir brindando atención en Tres Arroyos. La situación que se presenta para estos pacientes, preocupados según indicaron por “la posible pérdida de un servicio que se presta en condiciones de excelencia”, es que Fresenius adquirió el pliego, pero finalmente no presentó su oferta, por lo que se adjudicaría la prestación al Centro que funciona en la Clínica Hispano Argentina a cargo del doctor González.

Alfredo Rodríguez y Ceferino Rodríguez, acompañados por Nancy Arana y otros pacientes del actual servicio, indicaron a LU 24 que “nuestra salud depende de una máquina, y esta empresa nos viene brindando desde hace 10 años una atención de primera, con insumos de primera, y eso es lo que no queremos arriesgar”.

“Nosotros no conocemos las razones por las cuales la empresa decidió no presentar su oferta, pero cuando nos comunicamos con ellos nos dijeron que están dispuestos a hacerlo, por eso venimos a pedirle a las autoridades que vean esta posibilidad”, señalaron.