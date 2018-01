Padre de un detenido asegura que su hijo no robó y que no tiene antecedentes penales

El padre de Matías Pardiñas, quien fuera aprehendido el pasado 24 de enero junto a Mauro Gonzales al ser sorprendidos cuando intentaban dañar la puerta de un domicilio en calle 1° de Mayo 870 según la información brindada por la policía local, se acercó a nuestra emisora para dar su versión de los hechos y aseguró que su hijo no robó y que tampoco posee antecedentes penales como se aseguraba en el parte entregado a la prensa.

El informe policial indicaba que luego de recibirse un llamado al Centro de Emergencias local, que daba cuenta de la situación mencionada, se enviaron móviles con efectivos al lugar, generándose un gran despliegue que permitió luego interceptar a dos masculinos detenidos, quienes pretendieron darse a la fuga. Se mencionaba además que ambos presentaban antecedentes penales por diversos delitos contra la propiedad en la ciudad.

Mario Pardiñas, dijo a LU24: “ellos pasan por este domicilio y al otro chico lo desfiguraron, por eso mi hijo escapó y la policía inventó que quisieron robar. Mi hijo no es ladrón. Trabaja y aclaro que no tiene antecedentes. Pasa que yo tengo problemas con parte de la policía, de hecho me inventaron una causa y tengo una denuncia contra un efectivo que es familiar, porque existe una disputa por una propiedad. Tengo persecución. Es un invento y mi hijo no estaba en el domicilio, solo pasaba por ahí. Esta gente tiene denuncias hechas; me amenazaron con armas y lo he denunciado y ahora se la agarran con mis hijos que estudian y trabajan todos. Es todo una mentira. Solo estaba ebrio y no robó nada”.

Cabe destacar, que interviene la UFIJ 13, a cargo del Dr. Carlos Facundo Lemble, en actuaciones por “Tentativa de robo en flagrancia”.