Padre que perdió a su hija de leucemia, realiza cruzada para concientizar sobre el trasplante de médula ósea

Después de más de dos meses de viajar en su moto, Néstor Herrera, está de regreso hacia General Madariaga, luego de emprender desde dicho lugar hasta Ushuaia, una cruzada en homenaje a su hija fallecida, tras padecer esta leucemia y no lograra revertir su estado de salud, tras haberle realizado un trasplante de médula ósea.

En su paso por la ciudad hizo hincapié en la necesidad de concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar médula ósea.

“Esta lucha, comenzó hace tres años desde que falleció mi hija de leucemia. Cuando le declararon la enfermedad, la única solución era el trasplante de médula ósea, y en este país, había solo 12 mil personas registradas y mi hija no podía encontrar su alma gemela, que era su compatibilidad en sangre del 100%. Entonces, hubo que buscarla internacionalmente, donde se encontró la sangre, pero después de 10 meses en Brasil. A mi hija había que mantenerla en buen estado con quimio y fármacos. Hoy ha cambiado todo y hay más de 300 mil personas registradas, esto está dando resultados”, detalló a LU 24.

Herrera manifestó que tomó la decisión de realizar esta cruzada, “luego de que murió mi hija. Fundamos la Asociación “Almas Gemelas” junto a otras personas y trabajamos en Madariaga y la región. Y decidí como ex piloto de motocross salir en moto a hacer este viaje, con la idea de llegar a Ushuaia; crucé la cordillera y fue complicado en algunos tramos, pero se logró. Estuve en muchos lugares difundiendo el tema. Explicar que con solo tener la voluntad, vas al Servicio de Hemoterapia en cada lugar y te hacen extracción de sangre y una pequeña parte va al INCUCAI y quedas registrado en el mundo. Hay que perder el miedo; se pueden registrar voluntarios entre los 18 a 55 años y pesar más de 50 kilos y considerarse sano. Hay chicos y grandes en el mundo que están esperando su compatibilidad. Es donar vida en vida”, remarcó.