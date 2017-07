PAMI: Hay inquietud por la recategorización de los centros de salud

En el ámbito de la salud local hay una creciente preocupación por la recategorización de hospitales públicos y clínicas privadas llevada adelante por PAMI. Es que esto tiene directa relación en el pago del sistema de cápitas.

En este marco, en el seno del Consejo Directivo que administra la Clínica Hispano Argentina, el tema ya fue abordado e incluso se le ha pedido al organismo que eleve su categoría ya que con la actual, la más baja, se hace muy difícil prestar el servicio.

No se descarta que de no tener una respuesta favorable –hasta el momento no existido ninguna-, el centro de salud tome alguna medida al respecto.

En tanto, fuentes de la delegación local de PAMI manifestaron “no tener conocimiento” sobre el tema, que tiene diferentes trascendidos, entre los que se incluye que se habría rechazado la internación de un paciente por una “cirugía programada”.