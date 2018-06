Panadero de la rotonda de Av. Libertad aclaró: “El agua se acumula igual, pero drena más rápido. Nunca me entró agua” (video)

El propietario de la panadería ubicada frete a la rotonda de Av. Libertad, Francisco Urbieta, aclaró que antes de la obra realizada en esta intersección importante de la ciudad, no se producía la acumulación de agua, pero aclaró que la misma luego de los trabajos concretados drena y que eso no ha afectado el funcionamiento comercial, como tampoco ha dañado su mercadería.

De esta manera Urbieta contradice las apreciaciones vertidas a esta emisora por el edil de Cambiemos, Horacio Espeluce y agregó: “el agua sube a la vereda, llega hasta el borde, y falta superar el umbral como para que entrara a la panadería, pero no entró. Realmente desde la Secretaría de Obras Públicas se preocuparon y se hicieron más obras. Hicieron una derivación a la boca de desagüe, pero con la lluvia el agua se acumula igual; lo que mejoró es que drena más rápido”, indicó. “No me entró agua en ningún momento. Cuando sucede que llueve mucho, hay que esperar para poder salir ya que no se puede pasar, pero es solo por unos 10 minutos”.

El propietario de “la panadería de la esquina”, tal cual mencionara el edil, sí comentó que se necesita dar una solución al estacionamiento al que consideró “es muy complicado en la esquina, porque la rotonda quita espacio. Fui al municipio por esto e inclusive dije que había muchas hojas acumuladas y cuando llego a la panadería había un camión limpiándolas. Espero sí que se le encuentre una solución al tema, y también al tema del estacionamiento”.

Urbieta manifestó que desde lo estético “gusta la rotonda, pero el inconveniente del agua empaña un poco eso, aunque tengo esperanza en que se solucione”.