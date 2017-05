“Panchito” Aramberri y las cuentas municipales: “infunden miedo a la gente”

El secretario de Desarrollo Social municipal, Francisco Aramberri, se planteó por qué existen diferencias “tan grandes” entre los números expuestos por el vecinalismo en torno a la Rendición de Cuentas, y los que esgrime la oposición “y algunos titulares que hablan de miedo y que no son reales”.

“No queremos que se siembre miedo en la gente porque no es así. Por suerte somos un municipio que viene con los números bastante ordenados a pesar de que hemos vivido tiempos buenos y malos, en los que a veces se podía hacer un gasto más, en otros había que reducirlos. Pero somos de los pocos que nunca tuvo que pedir un peso a la Provincia para pagar sueldos, y hoy tenemos, para el movimiento que generamos día a día, bastante orden respecto de los proveedores. Este es un discurso normal en un año de elecciones, pero seguramente los funcionarios a cargo podrán responder cuál es la verdad sobre la situación financiera del municipio”, sostuvo Aramberri.

Para el funcionario, no hay dudas de que los 20 millones de pesos de diferencia “no responden a la realidad de los números municipales, sin embargo, hay que tener en cuenta que aún con fuertes aumentos de los insumos, se siguen prestando servicios y la gente puede estar tranquila”.

Respecto de su propio área, Aramberri advirtió que “la situación social y económica son complejas, cada vez cuesta más vivir, aumentan alimentos, servicios, alquileres, y ya no sólo recurren a nosotros los casos sociales, sino también gente que, incluso trabajando, no logra llegar a la subsistencia. Por eso, nuestro sector es el que quizá se ve más afectado desde lo presupuestario”.