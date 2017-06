“Panchito” Santarén en el MV: quiere “aprender y trabajar por la comunidad”

Integrante desde hace algo más de un año de la juventud vecinalista, Francisco “Panchito” Santarén enfrentará sus primeras elecciones legislativas como candidato a concejal por la fuerza oficialista. “Soy un trabajador de la cultura, y con la juventud del Movimiento Vecinal me he dedicado también a actividades de servicio a la comunidad, pero lo que más valoro es la posibilidad de acompañar la gestión de Carlos Sánchez y apostar al proyecto local. Estoy agradecido al partido, y con ganas de aprender para poder seguir trabajando”, aseguró a la radio.

Santarén destacó el apoyo que le brindó su familia, y le atribuyó “gran parte del sí que di a esta propuesta. La expectativa en trabajar por la ciudad en algún momento estaba, y ahora se dio”, sostuvo.

El artista popular es el quinto en la nómina, justamente el lugar que el MV necesita mantener para poder conservar la mayoría propia. En este sentido, se mostró esperanzado en que “se dé la posibilidad, pero mientras tanto, quiero decir que es un orgullo para mí formar parte de esta lista y acompañar al intendente y a su equipo. Además, fue una propuesta de Panchito Aramberri, que me da la tranquilidad de acompañarme, de apoyarme y aconsejarme, y la posibilidad de aprender”.