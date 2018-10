Papá de Chloé: “Prefiero que la operen antes que verla morir día a día” (videos)

Juan Salomón, el papá de Chloé Milagros Esperanza, la beba que nació con cardiopatía congénita y se encuentra internada en el Hospital Pirovano, a la espera de un traslado, dijo a LU 24 que “vivimos una situación muy difícil porque decían que iba a morir, porque decían que no iba a resistir, que no iba a vivir, que iba a morir en la panza, o cuando naciera, porque tenía los pulmones mal desarrollados y que no iba a respirar por sí misma, que respiraba porque estaba en la panza; luego nació, respiró, lloró, lo más bien, dijeron que iba a vivir horas, después dijeron días, que no tenía los órganos desarrollados, pero se comportaba como un bebé normal, ahora le escuchan el corazón y dicen que no está ni bien ni mal, está igual”.

“Hicimos los controles en Buenos Aires, luego fuimos a Bahía Blanca, cuando ya había nacido la bebé y dijeron que no había nada para hacer, fue sin oxígeno ida y vuelta, luego nos conectamos con un doctor por medio de una cadena en Facebook que había hecho la tía, y nos dijo que había posibilidades para operarla, nunca nos dijeron eso, nos habían dicho no había cura, que se iba a apagar lentamente, y la están dejando morir”, agregó.

“Estamos pidiendo que la trasladen a un lugar para que por los menos nos den otra opinión, una opinión más clara, prefiero que la operen antes que verla morir día a día, y si Dios quiere tenerla toda la vida” manifestó.

“Estuve hablando con Pablo Garate, que se movió y nos estuvo ayudando y dijo que estaba a un paso de conseguir el lugar y precisaba que le den el permiso de acá del Hospital, estamos esperando eso”, finalizó.