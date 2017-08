Para Aprile en “Cambiemos hay una coherencia; hay un camino y se sabe hacia dónde vamos”

La precandidata a Diputada Provincial por Cambiemos, Laura Aprile, destacó el crecimiento del espacio político que integra, así como la gestión concretada desde que asumieron el gobierno. Aseguró ver “esperanza” en los vecinos cuando recorre la ciudad y la región y se mostró optimista de cara a las PASO.

“Las PASO son una realidad. Es una obligación, un derecho y una posibilidad de expresarnos. Yo creo que nos irá bien por muchos motivos. Recuerdo que hace casi dos años no se podían pagar sueldos, obras anunciadas y no realizadas y muchas cosas feas que nos pasaron como país y como provincia. Para María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, todos tenemos el mismo valor y gobiernan para todos”, sostuvo.

Según Aprile, “cuando recorro y veo a los vecinos de la ciudad y la región veo esperanza. Veo que por mucho tiempo no se hicieron cosas, necesarias, que hablan de inclusión. Seguiré estando cerca, pensando en lo mejor para los vecinos y ayudando a la gobernadora María Eugenia Vidal, para que continúe este camino se sacar adelante esta provincia”.

La edil y precandidata a diputada, consideró que la mayoría en el Concejo Deliberante “si bien es democrática, a veces no está buena; porque a veces no se dan discusiones que son necesarias. En este tiempo hemos demostrado una conducta; respetar y recuperar valores perdidos. Por eso creo que al espacio tanto a nivel local como nacional le irá muy bien. Tanta desidia en un año y medio no se podrá solucionar todo”.