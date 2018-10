Para Cambiemos no fueron suficientes las infracciones en la Primavera

Enrique “Ticho” Groenenberg llamó a ser más responsables a los padres y adultos a cargo de los jóvenes que participaron de la Fiesta de la Primavera y protagonizaron excesos, sobre todo en el consumo de alcohol y en la generación de ruidos molestos a través de las llamadas “previas”, pero al mismo tiempo consideró que “22 infracciones, como nos informó Claudio Cuesta, nos parecieron muy pocas para más de cinco días en Claromecó”.

El edil de Cambiemos se pronunció en este sentido tras la reunión que mantuvo ayer la Comisión de Familia que integra, junto a autoridades municipales y policiales.

“Hubo mucha preocupación porque si bien felizmente no hubo cuestiones graves, hubo excesos, algún chico internado, así que nosotros consideramos que si bien esta fiesta pasó, vendrán otras. Y la primera pata son los padres, hubo alquileres de viviendas que ellos pagaron, gran cantidad de bebidas alcohólicas que ellos pagaron, así que está claro que si los padres no nos ponemos a la altura de las circunstancias, después nos vamos a agarrar la cabeza cuando pase algo grave. Seamos padres y no compañeros de nuestros hijos”, reflexionó.