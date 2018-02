Para el campo, Vidal no tiene un plan de gobierno en materia agropecuaria

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos consideró que la Gobernadora María Eugenia Vidal en materia agropecuaria “no tiene un plan de gobierno”.

“No se le discute su liderazgo en la Provincia; su seriedad, ni nada de eso. Sabemos que tiene una sensibilidad social importante. Sí se le hace una crítica en materia agropecuaria, y es que no tienen un plan de gobierno. Por ejemplo, estamos del centro al norte de la provincia con una seca muy importante y no salieron hasta ahora las emergencias para los partidos afectados que son los mismos que estuvieron con inundaciones el otoño pasado”, destacó Eugenio Simonetti, titular de la Sociedad Rural.

Advirtió que están esperando una señal, “el fondo de emergencia son 500 millones de pesos y el daño que tendríamos se habla de 4.350 millones de dólares. Entonces, los fondos han sido muy chicos. Se pidió en el año que se pusieran a tono, y nos encontramos con que los daños son de esta cifra y no empezó a llover aún. En nuestra zona, que fue beneficiada, ya hay problemas por seca y no hay apoyo al sector, siendo que el productor es el motor del país”.

Consideró además que uno de los problemas graves además “es que hay una suba del impuesto inmobiliario de un 25 por ciento “y hoy se dijo un 50 por ciento y algunas boletas llegan con más del 60 por ciento. Es tremendo el aumento”.

Respecto a la Fiesta Provincial del Trigo, aseguró Simonetti que como siempre Carbap estará en la Mesa Redonda “y nosotros siempre estamos acompañando en cualquier cosa que sea para la ciudad”.