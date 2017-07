Para Espeluse no es una prioridad realizar un plan de pavimentación de caminos rurales

El concejal por Cambiemos Horacio Espeluse visitó los estudios de LU 24 donde destacó la reciente creación del Observatorio Municipal de Seguridad Vial y manifestó que la idea del Plan de pavimentación de los caminos rurales no está en la agenda de prioridades.

En este sentido Espeluse sostuvo que “como idea sería muy positivo si en el día de mañana estamos tan bien que podemos pensar que los caminos rurales tienen asfalto. Parece que tenemos en la agenda de prioridades un montón de prioridades antes que son más urgentes”, y agregó: “Hoy no estamos en una situación donde no podamos sacar las mercaderías por los caminos rurales. Si veo que de pronto sería muy importante tratar de avanzar lo antes imposible con la finalización del tramo que esta desde Copetonas hasta San Francisco de Bellocq para poder sacar sobre todo en aquella zona que tiende a inundarse muy rápido los caminos”.

También remarcó el trabajo que viene realizando el Director del Ente Descentralizado Vial de Tres Arroyos, Héctor Poggi: “Dentro de todo hay que destacar que la tarea de Poggi con todo su equipo durante muchísimos años todos los caminos rurales ha sido una tarea muy buena”.

“Prefiero antes de hacer esa inversión poder terminar esa ruta, prefiero que se pueda tratar de mejorar la situación en otros lugares”, reiteró.

Observatorio Municipal de Seguridad Vial

En cuanto al convenio firmado hoy entre el intendente Sánchez y el gobierno de la provincia para crear un Observatorio Municipal de Seguridad Vial, expresó que “este convenio se lo acercamos al secretario de seguridad a Werner Nickel, lo vimos como una importancia para Tres Arroyos en función del trabajo que venimos desarrollando en función de la ordenanza que se aprobó en diciembre último donde se crea un Consejo de Seguridad Vial y que este consejo sea el que se encargue de ordenar la situación del tránsito que tenemos en Tres Arroyos”.

Hay que comenzar a trabajar sobre estadísticas y después hay que tratar de actuar sobre la prevención porque si no hay forma de que te alcance la estructura municipal para poder resolver esto.