Para Espeluse “ponerse en tribunero” con la obra pública “deja mucho que desear”

El concejal por Cambiemos Horacio Espeluse salió al cruce de las críticas por el retraso en diferentes obras que se ejecutan o que están programadas en el distrito de Tres Arroyos

“Hay un proceso de reordenamiento del Estado muy importante que está produciendo a nivel nacional como provincial. Hay que separar las cosas sino pareciera que todo está en la misma situación y no es así”, explicó.

“Cambiemos ha demostrado desde el inicio de la gestión que hay una transformación en cuanto a la administración del gasto de la obra pública”, destacó el edil.

“Ponerse en tribunero desde cualquier partido político deja mucho que desear, es me ponen un micrófono y opino por opino y no quiero asumir la irresponsabilidad con la que se han hecho las cosas durante muchos años hasta este momento”.

En este sentido, dijo que “no me consta en forma concreta” los atrasos en el pago de los certificados por el pavimento y consideró que el Jefe de Gabinete “no puede ignorar que muchísima de las cuestiones que él plantea en el Estado nacional se dan de la misma manera y muchas veces más grave y con muchísimo más tiempo de dilatación en los pagos en el sector local”.

“Encausar todas las cosas e ir regularizándolas, tras años de ser administrado como fue, no es fácil y no se arreglan de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia porque los fondos están designados, las obras van a empezar como se ha dicho”, concluyó Espeluse.