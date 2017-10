Para Garate hay una promesa incumplida del vecinalismo, “no se hizo el parque acuático”

El diputado provincial Pablo Garate y candidato a renovar su banca por el Frente 1Pais visitó los estudios de LU 24 en el marco de la campaña electoral.

Aseguró que “hay que terminar con esta suerte de que la política promete cosas que después no hace”, al referirse al parque acuático que prometió el vecinalismo en la campaña 2015 y que en esta campaña 2017 vuelve a reflotar.

“El vecinalismo salió hacer campaña y hago dos reflexiones, una es que no ponen al candidato local, no aparece el nombre del candidato local en ningún lado, y después el que gobierna no está mostrando que pueda hacer nada. Hace dos o tres días atrás salió una publicidad diciendo que van hacer un parque acuático en el Parque Cabañas, hay gente que no se acuerda pero en la reelección del Intendente Sánchez en el 2015 el volante del vecinalismo era la promesa del parque acuático del parque cabañas, es decir, pasaron dos años y vuelven a prometer lo mismo”, expresó Garate.

Análisis electoral

Tras el resultado de las PASO dijo que no fue el esperado a nivel nacional y afirmó que “tuvo el atenuante de que los medios concentrados nacionales intentaron polarizar la elección en exceso”.

En cuanto a las expectativas para este 22 de octubre manifestó: “Pretendemos que no haya mayorías en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires porque no es bueno para nadie que haya mayorías, porque el que tiene la mayoría siente que tiene la verdad revelada y de alguna manera pretende imponer eso y no dialogar”.

“En la elección local creo que hay cuatro fuerzas que quedaron equilibradas, cuatro fuerzas políticas que van a conseguir representación en el Concejo Deliberante y entonces eso va hacer que el Concejo Deliberante, todavía aún más, sea más plural y más equilibrado y representando a todas las fuerzas políticas”, agregó.