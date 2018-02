Para Garrido el proyecto de Cambiemos sobre el recupero de obras es “gracioso” e “ilógico”

El edil de Unidad Ciudadana, Martín Garrido, aseguró que el proyecto que presentaría el bloque de Cambiemos para que la obra de asfalto y de agua en Claromecó se cargue a las 8 mil partidas de la localidad, es “gracioso”, al tiempo que consideró que la propuesta no es buena, ya que es “absolutamente ilógica”.

Garrido recordó que el año pasado, el particularmente ya se opuso al recupero de la obras de pavimento en los distintos barrios de la ciudad, teniendo en cuenta que “todos recordamos la obra que en gran parte fue para el centro años atrás y nunca se cobró un peso al frentista, porque también entendemos que el frentista ya está pagando cuando hace su aporte con los impuestos y tasas al dia. El recupero de una obra de asfalto, sería que el vecino esté ya pagando dos veces una obra de asfalto. En el interbloque ya hemos estado buscando otra postura, menos radical, pero aún no lo hemos analizado completamente”.

Sobre el proyecto de Cambiemos indicó que “en principio nos resulta gracioso. Estuvimos hablando con gente de Claromecó y es difícil explicarle a la gente que no puede alquilar su casa en verano, porque cada vez que llueve sele inunda y no puede salir, pedirle que pague el asfalto de Dunamar en La Reserva”.

“El costo del que ellos hablan es una especie de créditos UVA, del valor de una bolsa de cemento que con la inflación que tenemos es ilógico. Ellos no se dieron cuenta que son gobierno y que la obra pública corre por cuenta del gobierno, no que los vecinos tengamos que financiar las obras que vengan. El Estado debe generar los recursos”, dijo.

Garrido hizo hincapié en que “no nos parece buena la idea, porque es absolutamente ilógica, porque hay que pensar que alguien que vive prácticamente en un charco, tenga que pagarle el asfalto a gente de La Reserva. Para tener obra pública, esta debe venir desde el gobierno nacional y provincial, para eso ganaron las elecciones y gobiernan”.

Según indicó consideran más apropiado el sistema tradicional, donde cada frentista debe hacerse cargo, aunque para Unidad Ciudadana estaría en consideración aquella persona que es residente a diferencia de quien reside en la propiedad de otro que la posee como ingreso extra y la alquila.

“Propuesta en conjunto”

Este mediodía, el interbloque peronista brindó una conferencia de prensa sobre el tema.

“Estamos trabajando en una propuesta en conjunto, con todas las miradas. Nos encontramos más distantes de la de Cambiemos que la del Movimiento Vecinal porque no coincidimos en esta cuestión de solidaridad de todas las partidas de Claromecó”, explicaron Mercedes Moreno, Andrea Montenegro y el propio Garrido al tiempo que indicaron que buscarán acercar una tercera posición.