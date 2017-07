Para Guerra la poca disponibilidad de médicos de guardia “es algo que excede a nuestro distrito”

El Director Técnico del Centro Municipal de Salud, Dr. Gabriel Guerra, se refirió a la situación que se registra en toda la provincia con la falta de disponibilidad de médicos para las guardias en hospitales públicos a lo que manifestó que la situación también afecta a nuestro Distrito.

“Es una realidad que excede a nuestros distrito. Las dificultades para conseguir recurso humano en distintas especialidades, entre otras para los servicios de emergencias y guardias médicas, o como servicios de pediatría, neonatología, terapia intensiva, y anestesiología, son algunas”, indicó.

Consideró que ante esta problemática, habrá que abordar la cuestión con seriedad y una política sanitaria para hacer una restructuración “ya que Argentina, es uno de los países que tiene más cantidad de médicos per cápita y habrá que trabajar en una redistribución geográfica como en las especialidades a trabajar”.

Según Guerra, no se debe a cuestión económica, “hay dificultades en la asimetría que puede haber en la medicina privada y la medicina pública. Hoy no hay demasiada asimetrías como para decir se paga distinto en capital o en el interior, hay diferencias pero no significativas. Es cierto que el estímulo hace que los nuevos profesionales se orienten a especialidades con más rédito económico, pero también el tema pasa con la calidad de vida de los profesionales”.

Respecto a lo que sucede en nuestra ciudad, Guerra manifestó: “teníamos dificultades el año pasado. Hoy tenemos las guardias cubiertas, pero sabiendo que hay médicos que tienen que cubrir espacios fuera de su horario laboral. Tenemos médicos de planta, otros contratados y otros de lugares cercanos a cubrir guardias externas; el servicio de terapia también es así. En pediatría intentamos lograr el ingreso a la ciudad de especialistas. Las residencias formativas para médicos en el lugares de pos grado, para las áreas críticas han quedado con lugares vacantes”, remarcó y agregó que “el médico que ingresa y el que tiene su cargo en el hospital, reciben la misma suma de dinero, la misma es en proporción y por encima de la misma en la provincia de Buenos Aires; es decir son adecuados”.

El Hospital está equipado para laparoscopía

En cuanto al avance de gestiones para iniciar las intervenciones de laparoscopía, el Director del Hospital, anticipó que ya se ha hablado con profesionales de la especialidad, y el Hospital cuenta con el equipamiento necesario para operar. "Ya se compró la máquina de esterilización amprolenera, hay una renovación del equipo tradicional de autoclave, y se están haciendo las adecuaciones edilicias para lanzarnos en funcionamiento con todo en regla", sostuvo Guerra. En tal sentido, amplió que "el Hospital cuenta con la torre de cirugía laparoscópica, y en los últimos meses incorporó la aparatología específica, como las pinzas especiales y los elementos destinados exclusivamente a la instrumentación quirúrgica", finalizó el médico.