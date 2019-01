Para la Mesa Sindical “el Consorcio está tratando de esconder la mugre bajo la alfombra”

Esta mañana integrantes de la Mesa Sindical se reunieron con los ediles del Interbloque Peronista tras la denuncia penal radicada por la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Tres Arroyos. En este sentido, el dirigente Juan D´Annunzio disparó que “el Consorcio está tratando de esconder la mugre bajo la alfombra”.

“Somos trabajadores, nunca creímos que nos podían considerar delincuentes por estar reclamando nuestro justo derecho de la fuente laboral”, añadió al término del encuentro.

Sobre lo conversado, explicó que “pusimos en conocimiento de nuestra preocupación a los concejales para que ellos puedan resolver también sobre el caso. Creemos que es una denuncia injusta y que el Consorcio está tratando de esconder la mugre bajo la alfombra. Les preocupa la por la visión que los trabajadores dan al Parque Industrial”.

Los propietarios del Parque Industrial presentaron la denuncia para que se levante la protesta que se realiza en el acceso al PITA.

Rechazo del Interbloque Peronista: “Queremos saber cuál ha sido la participación de Ravella”

En conferencia de prensa, los ediles rechazaron de plano el accionar y dijeron que pedirán el intendente Carlos Sánchez saber qué participación tuvo el Municipio como integrante de la Asociación de Propietarios.

“Este interbloque desde el primer momento ha apoyado la lucha de los trabajadores así que esta actitud del Consorcio y el Municipio, que es parte del mismo, la verdad que nos indigna y la rechazamos de plano”, aseguró Tatiana Lescano.

A su turno, Mercedes Moreno dijo que “nosotros no acordamos con estos nuevos aires de criminalizar y penalizar la protesta social. Poner el foco en la quema de gomas, ocultando todo lo que hay detrás, es un disparate”.

Mientras que Martín Garrido precisó que “le vamos a pedir al Intendente saber cuál ha sido la participación del señor Ravella, que es el funcionario que forma parte del Consorcio. Nosotros continuaremos apoyando la lucha de quienes han perdido su fuente laboral”, remarcó.

Finalmente, Andrea Montenegro consideró que “cuando se enfrenta el derecho de uno con el de otro no es la medida adecuada hacer una denuncia penal sino sentarse, dialogar, buscar una mesa de negociación, cosa que no nos consta que haya hecho el Municipio hasta ahora”.