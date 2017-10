Para Randazzo “Votar a ‘Cambiemos’ pensando en un castigo hacia Cristina, se interpretará por el gobierno como una ratificación a sus políticas”

El candidato a Senador de “Cumplir”, Florencio Randazzo, destacó en diálogo con LU24 que la polarización entre Unidad Ciudadana y Cambiemos le hace daños a la sociedad. Aseguró que CUMPLIR “es la alternativa”.

“Me parece que no estamos discutiendo los problemas del presente y votar a Cambiemos pensando que así se castiga a Cristina, seguramente se interpretará por este gobierno como una ratificación a sus políticas y yo que hablo con la gente de distintos sectores, veo problemas realmente preocupantes. El aumento de tarifas, de la canasta básica; y votar a Cristina para castigar también a Macri, también es un error; porque los problemas del presente no se resuelven volviendo al pasado, y nosotros somos una alternativa”.

Para Randazzo, el espacio que representa es realmente la mejor alternativa para la gente: “porque hemos demostrado nuestra pertenencia en toda nuestra militancia política; hemos demostrado que la política no es una carrera de cargos y de oportunidades; hemos sostenido la palabra en momentos de enormes dificultades, y decidimos el camino más difícil; pero creo que en algún momento la Argentina va a tener que valorar a estos dirigentes. Cada cosa en la que hemos tenido responsabilidades la hemos transformado”, aseveró.

Manifestó además que la candidatura de Cristina “pone en discusión permanentemente los errores del pasado, sin siquiera una cuota de autocrítica, porque la sociedad ya tomó partido de eso”.

Para Randazzo, hay que entender que el país necesita el desarrollo de una mejor infraestructura y consideró que “eso es una deuda pendiente de los 12 años del kirchnerismo. Cuando asumí el tema de los ferrocarriles, parecía imposible poner en marcha un proceso de reconstrucción que se había deteriorado en los últimos 70 años y sin embargo, la decisión y el compromiso hicieron que fuera posible. Pensar en el mediano y largo plazo”.

Por otro lado, explicó que el debate de candidato no se realizó porque “Cristina decidió no ir, y como ella no fue, ese fue el argumento de Bullrich para no estar. Está claro que esta polarización, nos hace un enorme daño, sin discutir cosas del futuro”.