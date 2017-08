Para Salim, la oposición local “carece de propuestas”

El Edil vecinalista, Cdor. Guillermo Salim, arremetió contra la oposición local esta mañana al considerarla “carente de propuestas”, ya que a su entender, la campaña solo ha estado basada en “sacarle la mayoría al Movimiento Vecinal”.

Para Salim, el objetivo este domingo es conservar las cinco bancas que pone en juego el vecinalismo.

“Me da la sensación que además de estos líos con alianzas y contra alianzas que vemos en otros niveles y agrupaciones, vemos una oposición local carente de propuestas, porque no vemos otra propuesta que no sea sacarle la mayoría al Movimiento Vecinal. No veo la crítica constructiva, los proyectos que han presentado y han gestionado en el Concejo Deliberante. Es triste decirlo, pero duele cuando escuchas que parte de la oposición habla de la terminar con la mayoría vecinalista para ejercer el control y vemos que hace casi dos están en el Concejo y no tendría problema en sentarme a debatir mano a mano con ellos qué proyecto han tenido, o porqué han votado en contra lo del Polideportivo, y después la Provincia colocó un cartel imponenete participando de la obra. Pongámonos de acuerdo si estamos a favor o en contra, o como se anunció que la obra de asfalto no iba a venir a la ciudad y a los pocos meses la gente ve que está en ejecución. Eso me gustaría debatir, que postura estamos teniendo. Si se trabaja por el bien de la ciudad o derrocar al vecinalismo porque sí”, aseguró el funcionario.