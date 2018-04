Para Tarchinale y Elías no hubo abandono de persona en el caso de la mujer fallecida en Reta

La Secretaria de Prevención y Salud, Isabel Tarchinale, junto a la directora asociada del Centro Municipal de Salud, Mabel Elías informaron a LU 24 respecto a los hechos denunciados por familiares respecto al fallecimiento de una vecina en Reta.

Elías, en primera instancia, se refirió “al episodio del día viernes en la localidad de Reta” y sostuvo que “el único médico estaba con un problema familiar, con una licencia anual, se le otorga la misma como corresponde, y el viernes queda el enfermero en la Sala con la médica de Copetonas para poder reemplazarlo”.

“No hubo abandono de persona”

Remarcó y reiteró asimismo que “el gran problema que tenemos es que no hay médicos con disponibilidad para cubrir las localidades; estamos haciendo un gran esfuerzo al igual que los médicos de acá, ya que cada uno tiene sus especialidades, sus horarios, su servicio, y al dejar un servicio sin cubrir, està en la decisión del médico si quiere ir o no, porque su labor de trabajo es otro; la doctora de Copetonas cubrió esta falencia. Al pedir esta familia auxilio a la sala, inmediatamente el enfermero asiste a la persona, y refiere que la mujer estaba ya sin signos vitales, le hizo la reanimación como corresponde y dejó de hacerla cuando realmente comprobó que estaba sin vida, la asistencia estuvo, no hubo abandono de persona, porque se asistió rápidamente y en el mientras tanto se llama a la médica de Copetonas, quien constata el óbito que había sucedido”.

La ausencia de médicos de guardia se da a nivel nacional

Por su parte, la Dra. Tarchinale hizo también referencia a lo complicado que resulta conseguir profesionales para radicarse en las localidades y sostuvo: “nosotros vamos a aceptar a que cualquier médico que esté dispuesto, con todo gusto, estamos desesperadamente buscando a alguien y tratamos que sea alguien residente en la villa, ya que lo ideal es que haya dos médicos, actualmente lo venimos cubriendo semana en semana, con el tema de que hay que acudir a médicos que estén disponibles para ir a Reta a hacer la asistencia, ante la falta de un mecanismo de decir, hoy te toca a vos, mañana a vos; esto es una problemática a nivel nacional, no sólo de Tres Arroyos”, dijo la funcionaria, quien ejemplificó que la carencia tambièn se da en grandes hospitales “como el Penna, que es nuestro lugar natural de derivación; están en una ciudad màs grande que la nuestra y tienen un caudal mèdico màs importante que el nuestro y también tienen problemas para cubrir todas sus guardias”.

“Es lógico y entendible que la familia esté dolida”

Respecto a la situación planteada por la familia de la mujer fallecida en Reta, Tarchinale dijo que “es lógico y entendible que la familia esté dolida, tenga dudas, por lo que queremos aclarar a la población que dentro de las posibilidades nunca se deja descubierta la cobertura mèdica; no es que no hay nadie, de hecho la señora fue atendida en tiempo y forma”, en tanto manifestó que “el resto de la población no tiene porquè saber ciertas mecánicas, como se manejan ciertas situaciones, y pueden hacer sus propias conjeturas, tener sus dudas, hacer sus propias ideas y tener su disgusto”.

“Hay que reconocer una realidad, médico debería haber siempre, y la realidad es que la médica que está en un pueblo vecino a quince o veinte kilómetros de distancia, acepta que el paciente pueda ser trasladado en ambulancia o ella trasladarse si es algo más emergente y que no se pueda trasladar” agregó.

La morguera

Respecto a la tardanza en ir a buscar el cuerpo de la vecina fallecida, Tarchinale opinó que “la morguera no depende de Salud sino de Seguridad, y hemos consensuado, en una reunión de la que vengo recién que a raíz de esto, hemos consensuado algunas cuestiones para que no suceda màs; realmente es terrible que uno tenga un familiar fallecido en su casa y que tenga que esperar que la morguera lo retire, màs en un caso como este, en el que se sabe que va a tener un retraso en la llegada por la distancia, por eso estamos ajustando, para que no se repitan este tipo de situaciones”.

El miércoles se firma cómo será la cobertura

Ratificó que “el miércoles próximo iremos firmando, semana a semana, cómo será la cobertura hasta tener un mejor sistema; es muy difícil cubrir muchos frentes, son muchos lugares, pasa en todas las localidades y también en las CAPS; pero en las localidades es muy difícil que haya gente dispuesta a ir, porque la población no protege al médico, el enfermero o el ambulanciero, ya que no se respetan los horarios de atención, el tiempo de descanso, por lo que mucha gente va, està un tiempo, se agota y termina yéndose de las localidades.

“La gente respeta poco los horarios y los médicos no resisten”

Elías agregó que “hay una realidad que es que hay un solo médico o un solo enfermero y la disponibilidad es de 24 horas, y la gente cuando tiene un dolor acude al médico cuando persiste ese dolor, a veces sin horario, a la una a las dos de la mañana y no piensa en ir por la mañana porque no es un dolor urgente y se puede atender en horario de consultorio; la urgencia es urgencia y se va a cubrir siempre, pero es difícil que una sola persona esté dispuesta las 24 horas pendiente al llamado; la experiencia nos dice que no lo pueden resistir, nos ha pasado con el médico, con la enfermería, la gente va y dice que la tiene que atender, nosotros estamos dispuestos a tener la cantidad de recursos necesarios pero la realidad es que no existen, no hay médicos; en enfermería hemos logrado formar enfermeros en las localidades, y que podamos contar con ese profesional, pero con los médicos realmente es muy difícil tener la cantidad que realmente se necesita”.

Tarchinale sostuvo que “una de las trabas para que se radiquen nuevos profesionales es que no son cuidados y respetados por la misma población: algunos aguantan dos o tres años y otros algunos meses y terminan yéndose, ante la demanda permanente que se termina transformando en una situación de acoso”.

“Un problema serio”

“Un caso distinto es como lo ocurrido ante una licencia, ya que hay que conseguir gente que cubra, aunque sea día a día, porque està el dinero para pagar desde el municipio pero no se consigue el recurso, por el problema económico, que pasa también cuando un médico, por ejemplo, realiza una guardia en su lugar habitual, en su lugar de trabajo en el Centro de Salud, y si hace màs de dos entra el tema del impuesto de Ganancias, y a esas guardias que se hacen demás, se lo termina comiendo y haciéndolo gratis, por lo que nadie quiere hacer una guardia otra localidad, y encima gratuitamente, eso es un problema serio”.