Parejita de bahienses desaparecida después del recital de el “Indio”

A medida que pasan los días, la angustia de familiares y amigos de una pareja bahiense que viajó el sábado a Olavarría para presenciar el recital de Indio Solari, es cada vez mayor, informa el sitio La Brújula 24.

Julissa Balle, de 19 años, y su novio Emiliano Bruzzone (21) partieron el sábado hacia Olavarría y desde entonces forman parte de la lista de personas que permanecen desaparecidas.

Fueron en el Chevrolet Corsa rojo patente FXN 625 de Emiliano y lo último que se sabe de ellos es el dato que aportó un vecino de aquella localidad, a quien le pidieron permiso para dejar el auto frente a su casa y pasar la noche allí luego del recital.

A la mañana siguiente el vehículo ya no estaba. Y el resto es un misterio.

Mónica Cena, mamá de Julissa, quiere pensar en que todo se trata de una travesura, que siguieron viaje hacia otra ciudad y que si su hija no llamó es porque es parte de la rebeldía propia de la edad.

Pero ya pasaron tres días sin noticias y la preocupación es imposible de disimular.

Hoy, luego de confirmar una vez más que ni su hija ni su novio figuran en ninguna lista de personas heridas o varadas, radicó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría cuarta.

Dijo la mumer: "Hablé con vecinos de Olavarría y pude dar con un hombre que les ayudó a cambiar una cubierta y les permitió dejar el auto durante la noche del sábado frente a su casa, pero me dijo que a la mañana siguiente, cuando se asomó a la vereda, el auto ya no estaba. Eso es lo último que sé de ellos”.

“Intentamos comunicarnos con el celular de Emiliano pero me da apagado y Julissa no llevó el suyo porque estaba roto. Si ellos no llaman no hay forma de poder ubicarlos. Necesito saber que mi hija está bien", finalizó.