Paritaria docente: “No hay conflicto con los gremios, hay una no aceptación de la propuesta”, dijo Bullrich

El ex ministro de Educación y actual senador nacional, Esteban Bullrich, habló con LU 24 sobre la nueva reunión paritaria docente que se llevó a cabo este miércoles.

En esta ocasión, la provincia de Buenos Aires ofreció una recomposición del 5 por ciento por la pérdida salarial de 2018, pero los gremios rechazaron la nueva oferta oficial.

“A partir de la mirada que tiene María Eugenia Vidal de que las clases comiencen el 6 pero además que sigan, es que el salario no pierda contra la inflación. Es un esfuerzo para todos los bonaerenses, por eso fue la oferta inicial, reconocimos que hay una diferencia con el año pasado pero también queremos ser muy claros en esto, esa diferencia que se planteando toma en consideración las sumas que se fueron dando, presentismo, material didáctico y bonificaciones a lo largo del año, el cual queremos que se revise el cálculo”, expresó.

Además agregó que la propuesta de hoy contempla recuperar los días de clases que se perdieron el año pasado. “Nos parece que la oferta para el 2019, es una oferta para comenzar las clases, no podemos poner en cada negociación la historia de la educación de la provincia de Buenos Aires y las deudas que puedan quedar”, sostuvo Bullrich en referencia a los reclamos por infraestructura, y agregó: “Si ponemos a la historia de la educación bonaerense como una excusa para comenzar las clases, va a ser difícil, espero la buena voluntad, creo que los gremios marcaron que no hay un conflicto, hay una no aceptación de la propuesta y nosotros vamos a seguir dialogando como lo hemos hecho el año pasado con más de 20 reuniones paritarias para encontrar la manera de mejorar la oferta y encontrar puntos de acuerdo”.

Consultado sobre el cierre del bachillerato de adultos de Oriente y del Jardín de la Escuela 46 de El triángulo, dijo que está a disposición su número de teléfono para escuchar cuál es la razón y entender el caso. “No quiero hablar sin conocer, mi teléfono es 11-5002-5656, es mi Whatsapp también me pueden escribir ahí y les daré una respuesta”, indicó.