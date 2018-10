Paritaria docente: “No vamos a ofrecer lo que no podamos cumplir”, dijo Bonari

El Viceministro de Economía de la Provincia, Lic. Damián Bonari, aseguró tras la reunión concretada ayer con los dirigentes del sector docente en la que rechazaron la oferta de un 30 por ciento de aumento, que no se propondrá una cifra que la provincia no pueda pagar. Además desmintió que los gremialistas hubieran “tomado” las instalaciones.

“Esta fue la 19 reunión. Se han hecho muchas propuestas y ayer fue la 10° en lo que va del año. Fuimos acomodando todo y la propuesta de ayer alcanza al 30 por ciento a partir de octubre, con todo lo hecho y sumado desde enero. Esto va acompañando la inflación y las posibilidades de la Provincia”, expresó.

Bonari, indicó esta mañana a LU24 que ayer nuevamente los docentes plantearon la posibilidad de tener una propuesta que supere estas posibilidades “y nosotros estamos a favor del diálogo. Seguramente nos reuniremos nuevamente y veremos que se puede proponer”.

Destacó el funcionario de la cartera: “Nosotros lo que no somos es improvisados, ni irresponsables. Haber llegado ayer y cerrar con estatales no docentes el 30 por ciento, incluso con la misma propuesta que a los docentes. No podemos decir nos podemos correr un mes, porque del presupuesto, el 50 por ciento de los salarios que se pagan son de los docentes”, puntualizó.

Agregó también que a último momento del encuentro surgió la idea de tener la posibilidad de tomar contacto con la gobernadora María Eugenia Vidal, y no nos parece lo correcto, porque estaban representantes del Ejecutivo. La gobernadora está muy al tanto de lo que sabemos, se es extremadamente cuidadoso con las cifras y no hace falta que esté ella para avanzar en la audiencia”.

Desmintió una toma de los dirigentes en el lugar y mencionó “esto continúa con nuestra voluntad de diálogo intacta. En comparación a reuniones anteriores, vimos alguna intención de acercar posiciones antes se percibía intencionalidad política. Esto se da con 25 días de paro y habiendo llegado a octubre nunca vamos a comprometer lo que no vamos a poder dar. Debemos ser responsables, no podemos prometer algo que lleguemos a diciembre, sin posibilidades de poder pagarlo”.

Consideró además Bonari, que “no creemos que la forma de responder es con paro. Los chicos son los más afectados. Llevamos unos 25 días en un año, eso hace que se retrasen sus avances. No creemos que sean las formas. Estamos con esperanzas en dar un salto cualitativo y mejorar las formas”, sostuvo.