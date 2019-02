Paritarias: docentes bonaerenses rechazaron la nueva oferta salarial

Hoy al mediodía, el gobierno de María Eugenia Vidal se reunió en La Plata con los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB). El nuevo encuentro paritario terminó sin acuerdo y el arranque del ciclo lectivo corre serio riesgo.

En esta ocasión, la provincia de Buenos Aires ofreció una recomposición del 5 por ciento por la pérdida salarial de 2018. "De ese modo, aseguramos un salario mínimo de $20.150 para el mes de marzo para docentes ingresantes", plantearon fuentes de la negociación.

Los sindicalistas rechazaron la nueva oferta oficial. "Ese 5 por ciento de recomposición es poco y además se cobraría recién en enero de 2020. Por ahora no hablamos de paro. Le damos la chance de que propongan algo serio", le dijo a Infobae uno de ellos.

Solo dos sindicatos con poca representación en la provincia -UDA y UPCN- dijeron que iban a poner a consideración de sus asambleas la oferta.

Tras la reunión, Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense, expresó: "Nosotros no especulamos. Siempre ponemos todo arriba de la mesa. La educación no merece una negociación con regateo. Entendemos que esta propuesta es muy razonable y que la provincia está haciendo un esfuerzo muy significativo".

La que pasó fue la segunda paritaria del año. En la primera se logró llegar a un acuerdo tácito en lo que respecta a la pauta salarial de 2019. Los funcionarios ofrecieron lo que pedían los sindicatos y hoy mantuvieron también esa propuesta: cláusula de ajuste automático contra la inflación que marque el INDEC. La actualización sería mensual los primeros tres meses y luego los salarios se acomodarían trimestralmente. Primero en junio, después en septiembre y por último en diciembre.

Los gremialistas vieron con buenos ojos la oferta, pero plantearon la necesidad de recomponer la pérdida salarial del año pasado. Por no haber llegado a un acuerdo, la administración bonaerense fue dando adelantos a cuenta hasta consolidar un 32% cuando la inflación fue del 47,6%. Los secretarios generales de Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop piden recuperar ese 15,6%. Entonces, el 5% ofrecido hoy está lejos de sus pretensiones.

Por más que no se aventuran a dar porcentajes, para el gobierno la diferencia es menor. Es que, además de los aumentos otorgados, también computan el bono de 7 mil pesos pagado a fin de año, el presentismo de 6 mil pesos que cobraron los docentes que no adhirieron a los paros y el material didáctico.

El lunes pasado hubo una comisión técnica salarial, donde las segundas líneas de los ministerios y los sindicatos discutieron en torno a esa diferencia porcentual.

El año pasado fue de conflicto permanente y este comenzó con un escándalo protagonizado por Miguel Díaz, titular de Udocba, que pidió a los gritos que televisaran la paritaria e insultó al ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny. Por eso, la apuesta oficial es intentar bajar la confrontación.

Más allá de que el FUDB todavía no menciona la posibilidad, a medida que pasan los días es más difícil que arranquen en tiempo y forma las clases. Es que incluso llegando a un acuerdo de último momento, mañana en su congreso de secretarios generales CTERA convocaría a un paro nacional para el miércoles 6 de marzo y el jueves 7, además de una movilización el viernes 8 por el Día de la Mujer. SUTEBA, el sindicato de Roberto Baradel y más fuerte de la provincia, forma parte de CTERA. Por lo cual, el arranque del ciclo lectivo se vería afectado.

