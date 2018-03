Paritarias: docentes, estatales, médicos y judiciales bonaerense paran el 5 de abril

Los representantes de los principales gremios docentes, de la salud, estatales y judiciales bonaerenses anunciaron este martes que harán un paro con movilización para el próximo 5 de abril, luego de instalar una "Carpa Blanca" en la plaza San Martín de La Plata.

En conferencia de prensa, llevada a cabo en la sede de UDOCBA, los gremios afirmaron que la medida será por la paritaria docente no resuelta y el reclamo por la apertura para los otros sectores.

El Frente Gremial Docente rechazó el pasado martes la propuesta salarial del Gobierno bonaerense, en la que se ratificó la oferta del 15% en tres cuotas más 6.000 pesos por presentismo, y se sumó un plus de 3.000 pesos por "capacitación".

Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA, acusó al gobierno bonaerense de mentirle a la sociedad porque "no negocian" a pesar de que "los chicos están en las aulas" y que quieren imponer un tope del 15% de aumento.

Por su parte, Mirta Petrocini, de FEB, habló de las jubilaciones compulsivas del Gobierno, que enmarcó en la iniciativa por "privatizar" el Instituto de Previsión Social a partir de su desfinanciamiento. Además, alertó por los cargos que "quedan vacantes y no están siendo cubiertos" y la consecuencia natural de ello: "la superpoblación de alumnos en las aulas".

Nueva reunión con el gobierno

Apenas unos minutos transcurrieron entre el anuncio del paro que promueven docentes, estatales, médicos y judiciales y la convocatoria a una mesa paritaria por parte del Gobierno bonaerense. La fecha señalada es, también, sobre el filo de la jornada de protesta.

El paro es el 5 de abril y la reunión quedó fijada para el miércoles 4, a las 14 horas. Es la sexta convocatoria del Gobierno, que no dio muestras de querer moverse del techo de 15 por ciento de recomposición salarial para todo el año, a pagar en tres tramos.

Fuente: Minuto Uno e Infocielo.