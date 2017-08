Paro de la Asociación Judicial Bonaerense en nuestra ciudad

La Asociación Judicial Bonaerense decidió un paro por 48 horas que se estará llevando a cabo durante hoy y mañana, la medida también afecta al sector de nuestra ciudad. De acuerdo a lo que trascendió, empleados judiciales tresarroyenses decidieron además retirarse de los lugares donde cumplen funciones desde el martes.

La medida de fuerza afectaría prácticamente a todas las dependencias judiciales locales. Desde hace 6 meses que se viene dando el conflicto y los judiciales reclaman un aumento del 36% en las paritarias.

Néstor Allende, titular de la Asociación Judicial de Bahía Blanca, dialogó con LU 24 y dijo que “se ha decidido realizar 48 horas de paro durante esta semana, hoy y mañana estamos con un paro total de actividades, ayer en Bahía Blanca se produjo el retiro después de la Asamblea. Estas medidas de fuerza se deben a la falta de convocatoria por parte del Ejecutivo Provincial para sentarnos a negociar las paritarias”.

“En la última reunión se hace una oferta de un 23% para todos y un 24% para la última categoría, está lejos del 36% que pedimos, pero tampoco se acerca al 27% que se han dado a otros gremios. Entendemos que es una medida discriminatoria a un gremio que nunca bajó los brazos, nunca hemos dejado de pelear por lo que creemos justo”, sostuvo Allende, al tiempo que agregó que “ahora estamos en La Plata, por la movilización que se llevó a cabo hoy. La Corte luego de muchísimo tiempo logró tratar la cuestión de los auxiliares terceros, nosotros pedíamos una recategorización porque son los que están por debajo del nivel de pobreza que ha establecido el Gobierno. Esto sería un aumento de sueldo que permitiría superar ese límite, esto se hizo porque hemos luchado para lograrlo”.

Así mismo, se informó que se tiene pactada una reunión informal el próximo lunes, la cual podría traducirse a formal el día siguiente: “Estamos expectantes a ver qué sucederá en esa reunión, el siguiente martes tendremos la Asamblea y en base a el resultado veremos qué medidas tomar. Durante la gobernación de Scioli se ha tratado de lograr una conciliación obligatoria con nosotros, algo que es ilegal. Nosotros exigimos a la Corte, sabemos que el servicio de Justicia no funciona como debiera funcionar, falta mucho personal, faltan jueces, las condiciones edilicias no son las mejores, no se incorpora personal y esto genera que la Justicia no funcione como debiera”, señaló Allende, mientras que finalizó diciendo que “queremos trabajar con normalidad, es el Gobierno quién nos obliga a generar medidas de fuerza, esperemos que las próximas reuniones den el resultado que esperamos”.