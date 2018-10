Paro de Transportistas: Desde ATCOA aseguran que está avanzada la negociación

Desde las 0 horas de este miércoles se lleva a cabo un paro de transportistas en reclamo de mejoramiento en las tarifas. En nuestra ciudad la presencia se encuentra en el cruce de las rutas 3 y 228.

Mario Rodríguez, representante de la Asociación de Transportistas de Cereales, Oleaginosas y Afines –ATCOA-, seccional Tres Arroyos, adelantó por LU 24 que “está avanzada la negociación y es muy probable que mañana a primera hora tengamos la respuestas que queríamos”.

La encargada de la negociación es la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) quien el martes mantuvo una reunión técnica con el Ministerio de Transporte de Nación. Sería el propio ministro, Guillermo Dietrich, quien daría a conocer este jueves la respuesta.

Del reclamo Rodríguez aseguró que “queremos que se nos aumente la tarifa y principalmente que nos controle AFIP y que controle los transportes porque en Tres Arroyos, me atrevo a decir, que el 90 por ciento no existen, no están habilitados como transporte”.

Por otro lado dijo que los costos han aumentado y que “el combustible hoy es oro”.

También mencionó que “a Tres Arroyos vienen las empresas de afuera y nos llevan el trabajo. No les vamos a permitir a esas empresas que nos saquen el trabajo que es nuestro”, subrayó.

La propuesta sería del 14 por ciento

A última hora del miércoles trascendió que el ofrecimiento sería del 14 por ciento. Para ello se concretaría el encuentro con Dietrich, quien solicitó que no se paren camiones. En consecuencia solamente habrá presencia al costado de las rutas.