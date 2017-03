Paro docente: “hubo menos adhesión por la bajada de línea”

Si bien resta conocer el panorama que se vislumbrará en el turno tarde, según indicó la dirigente de UETA, Mirta D’ Annunzio, hoy se registró una menor adhesión al paro docente. “Quizá la información de la continuidad de la medida llegó tarde, o quizá los docentes están asustados por las bajadas de línea como el pedido de planillas para anotar a quienes hacían paro, o los descuentos. Los gremios intervinieron y estas cuestiones quedaron sin efecto, pero eso no significa que quizá algún directivo haya podido pasar los datos. No lo sabemos, pero esto es ilegal y se dio en las escuelas locales, mediante una notificación por mail o Whatsapp, lo que lo torna aún más irregular porque ese tipo de notificaciones deben ser debidamente firmadas”, consideró.

En tanto, Guillermo Rodríguez anticipó, tras la reunión celebrada esta mañana en UETA, que “se definirán próximas acciones en función de lo que haga el Gobierno. La convocatoria para el viernes la conocemos sólo por los medios, la gente de FEB en La Plata nos dijo que no han recibido la convocatoria. No hay nada confirmado, tampoco medidas de fuerza, para esta semana y la que viene. Los integrantes del Frente Gremial se van reuniendo y definiendo qué pasos se siguen”.