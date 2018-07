Paro docente: Para SUTEBA en Tres Arroyos se logró un 80% de adhesión

Marcela Molina, Secretaria General de SUTEBA Tres Arroyos, afirmó que la medida de fuerza por 48 horas dispuesta por la CTERA a nivel nacional en nuestra ciudad tuvo un acatamiento de un 80%, de acuerdo a relevamientos efectuados esta mañana por el gremio.

“El acatamiento es muy alto, anoche estábamos relevando un setenta por ciento y esta mañana relevamos un ochenta por ciento”, dijo Molina, y agregó que “es una medida muy contundente, y era esperable que eso sea así, porque realmente los docentes estamos sintiendo que están jugando con nosotros, jugando con nuestro sueldo”.

Molina sostuvo que “en el pago del sueldo del mes pasado, se atrasaron cinco días en pagar y este mes se adelantaron ocho; entonces el dinero está, pero lo manejan a su antojo y nosotros somos trabajadores, vivimos de un salario; las tarifas de gas han llegado tremendamente altas en este mes, y la verdad es que no podemos programar nuestra vida conforme a salario; todo trabajador organiza su gasto de acuerdo al día que cobra y va fraccionándolo como puede”.

“Vidal juega con nosotros”

“Con estas idas y venidas la Gobernadora está realmente jugando con nosotros; realmente hay mucho enojo, y es digno aclarar que este es un paro nacional convocado por CTERA y hay seis provincias en el país que están parando hoy y mañana, porque están igual que la Provincia de Buenos Aires, no han cerrado paritarias”, dijo.

“Les pedimos a los papás no disculpas porque estamos ejerciendo un derecho que nos corresponde, pero sí comprensión ante la situación de los docentes, sabemos que estamos complicando a muchas personas pero queremos que sepan que este derecho que estamos ejerciendo va en beneficio de sus propios hijos”, agregó.

“Hay un brutal ajuste en la educación técnica y en los Equipos de Orientación Escolar”

“Hay un brutal ajuste en educación, se viene viendo desde principio de año con cursos que están sin docentes, y se viene muy fuerte el ajuste en la Escuela Técnica y está muy fuerte el ajuste en los Equipos de Orientación Escolar, por lo que no solamente paramos por nuestro salario, este paro beneficia a sus hijos también, si no es inmediato hoy, será la semana que viene o la próxima, en tanto y en cuanto los docentes, que entendemos lo que es la calidad educativa estemos en lucha, los beneficiados serán los alumnos”, reiteró .

Cualquiera puede adherir

“El paro es por 48 horas, a nivel nacional al que puede adherir todo el docente que así desee hacerlo, esté afiliado al SUTEBA o a cualquier otro sindicato, tiene el aval de CTERA a nivel nacional, y según el derecho a huelga en el artículo 14 Bis de la Constitución, cualquiera puede adherirse”, manifestó.

“La fuerza está en la lucha, esto así no puede seguir”

“Venimos sufriendo unos descuentos terribles, pero la respuesta está en el paro de hoy, tuvo un 80 % de acatamiento ; es verdad, nos descuentan un montòn, nos desequilibran la economía mucho más, pero la fuerza está en la lucha, los descuentos van a estar, no nos cabe la menor duda porque a este Gobierno no le importa, y va a descontar, pero los docentes le decimos de forma contundente que esto así no puede seguir, que tiene que cortarse, que nos tiene que aumentar y que tiene que tomar conciencia que somos trabajadores que vivimos de nuestro sueldo y que no nos alcanza”, concluyó.