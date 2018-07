Paro Docente: “Responsabilizamos pura y exclusivamente a la gobernadora”, dijo Molina

El anuncio de un paro docente de 72 horas a partir del lunes próximo llega luego de la reunión que mantuvieron las entidades gremiales docentes y los representantes del gobierno bonaerense el pasado lunes, con una oferta que no cumplió las expectativas de los maestros.

La Secretaria General de SUTEBA en Tres Arroyos, Marcela Molina, expresó a través de LU 24 que “el 30, 31 y 1° no habrá clases y responsabilizamos pura y exclusivamente a la gobernadora porque es la única que no está en el diálogo que nosotros pretendemos”.

Además sostuvo que “la paritaria se ofreció por octava vez la misma oferta salarial y lo único que se aumentaba, el 1,7% que no cobrarían los jubilados por es toda plata en negro, por lo tanto el plenario de secretarios generales antes del receso invernal ya había votado estas 72 horas sin inicio del ciclo lectivo después del receso”.