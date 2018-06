Paro: La CGT y organizaciones sociales manifestaron junto a Camioneros en Rutas 3 y 228

Tal como estaba anunciado desde el viernes pasado, los diferentes representantes de los gremios nucleados en la CGT Regional Tres Arroyos, se concentraron en Rutas 3 y 228, lugar en el que permanecen integrantes de Camioneros desde la noche del domingo.

LU 24 pudo dialogar con el Secretario General del Sindicato de Choferes Seccional Tres Arroyos, Rubén Carabajal quien se encontraba junto al titular de la CGT local, Humberto Salaberry.

Carabajal se refirió inicialmente a lo sucedido en el Parque Industrial, y reiteró que en ese sitio “hicimos dos asambleas, una a las cuatro y otra a las seis de la mañana, donde no se produjeron incidentes, quien quiso pasar a trabajar y estaban enrolados en gremios hermanos y decidían trabajar pudo hacerlo, de hecho hubo gente que entraba por el otro acceso al Parque industrial, donde no estábamos nosotros y no les dijimos nada”.

En un balance inicial, el gremialista dijo que “en la parte positiva, sobre todo Camioneros como siempre un acatamiento al cien por cien, y la verdad que sorprendido por el acompañamiento de otros gremios hermanos, y de los movimientos sociales que están acá en este momento; nosotros permaneceremos acá luego de comer un asado, el paro es por 24 horas, y salvo que nuestros dirigentes digan que se levanta màs temprano, estaremos, el paro es por 24 horas”.

Salaberry: “El paro no es contra los empresarios, es contra la política oficial”

Por su parte, Salaberry realizó su propia evaluación respecto a la medida de fuerza, y dijo que “es muy importante porque a nivel país es masivo el paro y en Tres Arroyos, en comercios sabemos que muchos negocios no tienen empleados son manejados por sus dueños, en el centro es así y algunos trabajadores decidieron concurrir; el balance es positivo, y es el primero de una serie que creo que va a haber, ojalá que el Gobierno abra las orejas y escuche el reclamo del Pueblo, de los trabajadores y no haya necesidad de nuevos paros, que el mensaje llegue”.

“Hay un detalle muy importante que no se termina de entender, no es un paro contra los empresarios, sino contra la política oficial en la cual todos nos sentimos involucrados, el que está de un lado del mostrador y el que está del otro lado”, agregó.

“Estoy muy agradecido a los que están participando y a los que van a participar porque algunos turnos comienzan a las 12:00, otros a las 15:00; y también a los propietarios de las pequeñas PYMES que han cerrado sus puertas sin tener empleados, porque comprenden el sentido del paro; nosotros haremos luego una reunión en los próximos días como examen, para evaluar finalmente el paro y estamos muy satisfechos y esperando las directivas que surjan de la CGT a nivel nacional”.

Laporte: “No soy muy optimista respecto al futuro”

El representante del gremio previsional SECAFSPI, Juan Laporte, estimó que en ANSES “la atención al público fue resuelta por el jefe de oficina local y tres o cuatro compañeros, y a nivel regional no se pudo estimar todavía porque hay dependencias de ANSES que tienen doble turno, aunque hasta el momento sería del 60 al 65 %”.

“no soy muy optimista en el futuro, ya que de hecho el Estado Nacional no ha fijado pauta marco para abrir la paritaria luego por cada gremio, y todos sabemos que si el Gobierno Nacional continúa con sus políticas, va a seguir ajustando”.

Dattoli de La Bancaria: “Apoyamos a los compañeros”

El representante local de La Bancaria, Leonardo Dattoli, también mostró el apoyo que su gremio da a la medida de fuerza, y mostró su escepticismo al ser consultado por lo que seguramente sea un año difícil para la discusión paritaria, y sostuvo que “si bien a nosotros nos han ajustado un poco, seguramente habrá nuevos planteos; de todos modos, nosotros acá dependemos de Bahía Blanca y de la conducción de Sergio Palazzo”.