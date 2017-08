PASO 2017: ¿Dónde voto?

En el distrito de Tres Arroyos habrá 32 lugares de votación para las próximas elecciones PASO que se desarrollarán este domingo 13 de agosto.

Serán 157 las mesas distribuidas en 21 establecimientos educativos de la planta urbana de la ciudad, 2 en Claromecó, 2 en Orense, 1 en Reta, 1 en Micaela Cascallares, 1 en Copetonas, 1 en San Francisco de Bellocq, 1 en Claudio Molina, 1 en Copetonas y 1 en San Mayol.

A continuación, el detalle, por apellido, de dónde se deberá emitir el sufragio:

MESA 1: AAGARD ,ALFREDO ENRIQUE a AGUIRRE,MELINA AGUSTINA

MESA 2: AGUIRRE,MILAGROS a ALEM,ALICIA MELANY

MESA 3: ALEM,ALICIA RENE a ALONSO,ROSA MABEL

Lugares de votación (ver también en archivo adjunto)

NOMBRE DIRECCIÓN MESA DESDE MESA HASTA

ESCUELA EP N°1 SARMIENTO 50 1 7

ESCUELA ES N°2 P.DAMENO 50 8 20

ESCUELA ES N°1 ESTRADA 457 21 32

ESCUELA EST N°1 MATHEU 550 33 42

COL. J. ADOLESC. 25 DE MAYO N°101 43 52

ESCUELA EP N°5/ES N°4 EXTEN. LAVALLE 798 53 58

ESCUELA EP N°7 ROCHA 1125 59 63

ESCUELA EP N°8 COLON 950 64 68

ESCUELA EP N°15 SADI CARNOT 295 69 74

ESCUELA EP N°16/ESB N°5 FALUCHO 661 75 79

ESCUELA EP N°21 AV LIBERTAD 661 80 82

ESCUELA EP N°14 H.YRIGOYEN 967 83 88

ESCUELA EP N°24 LAS HERAS N°250 89 92

ESCUELA ES N°6 CANGALLO 190 93 98

ESCUELA EP N°4 ALMAFUERTE 790 99 104

ESCUELA EP N°18 ALEM 350 105 108

ESCUELA EP N°27 VIAMONTE 950 109 111

ESCUELA EP N°2 BAIGORRIA 496 112 114

ESCUELA EP N°48 SANTA FE 1115 115 118

JARDIN SEMILLITAS OLAVARRIA 315 119 123

ESCUELA EP N°16/ESB N°5 FALUCHO 661 124 128

ESCUELA EP N°1 SARMIENTO 50 129 129 BARROW

ESCUELA EP N°6 FRANCIA N°38 130 131 CASCALLARES

ESCUELA EP N°10 PLANTA URBANA 132 132 SAN MAYOL

ESCUELA EP N°17 SARMIENTO 147 133 135 ORENSE

ESCUELA ES N°8 AV SAN MARTIN N°39 136 139 ORENSE

ESCUELA EP N°22ES N° 8 EXTENSION 21 N°250 140 141 S F BELLOCQ

ESCUELA EP N°11 9 N°2155 142 144 CLAROMECO

INST. SECUNDARIO CLAROMECO 20 N°396 145 146 CLAROMECO

ESCUELA EP N°17 SARMIENTO 147 147 147 HUESO CLAVADO\ORENSE

INSTITUTO SECUND.ALMAFUERTE ARMADA ARGENTINA 339 148 151 COPETONAS

ESCUELA EP N°31 PLANTA URBANA S/N° 152 152 LIN CALEL

ESCUELA EP N°34 48 Y 39 153 154 RETA

ESCUELA EP N°6 FRANCIA N°38 155 155 CASCALLARES

ESCUELA EP N°28 CLAUDIO MOLINA S/N 156 156 C MOLINA

ESCUELA EP N°1 SARMIENTO 50 157 157 LA SORTIJA

Archivos para descargar