Patín Artístico: se conocen las clasificadas a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

La Dirección de Deportes informa que en el día de hoy se desarrolló la etapa local de los Juegos Bonaerense en la disciplina patín artístico.

Las clasificadas al regional son:

Sub 13 Libre Segunda C: Camila Douma

Sub 13 Libre Tercera C: Milagros Rodriguez

Sub 13 Libre Quinta C: Valentina Stefanini

Sub 13 Libre Formativa: Lucia Monjes

Sub 16 Libre Primera C: Dulce Dal Bianco

Sub 16 Libre Cuarta C: Catalina Azpeitia

Todas las participantes forman parte del Club Huracan de Tres Arroyos y representaran a la Dirección de Deportes en la etapa regional en el mes de agosto.