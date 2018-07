Patinadoras de Huracán clasificaron al Nacional

Los días 7 y 8 de Julio se desarrolló el selectivo de la categoría C para el Nacional de Patín Artístico, del cual participó el Club Huracán.

Hubo un excelente nivel en dicho selectivo, obteniendo las competidoras del Globo la clasificación al Nacional que se desarrollará en San Luis y Santa Fe.

Los resultados fueron los siguientes:

Giuliana Rolando Categoría 5ta C 13 años 2° puesto Escuela y 6°puesto en Libre.

Catalina Azpeitia Categoría 4ta C 11 años 1°puesto Escuela y 5°en Libre.

Camila Douma Categoría 3ra C 11años 6°puesto Escuela y 10° puesto en Libre.

Natali Colonna Soldavini Categoría 3ra C 13años 4°puesto Escuela y 17° puesto en Libre.

Con gran satisfacción las chicas de Huracán se prepararan para el siguiente desafío.