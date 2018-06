Patinadoras del Club Huracán participaron del Torneo Regional de Tandil

Hoy sábado, se realizó la segunda fecha del Torneo Regional de la Asociacion Tandilense del que participa las patinadoras del Club Huracán.

Los resultados fueron:

Categoría 3° C

9 años

Melody Rodriguez

1° Escuela

1° Libre

11 años

Catalina Azpeitia

2° Escuela

1° Libre

12 años

Milagros Rodriguez

3° Escuela

1° Libre

Categoría 2° C

11 años

Camila Douma

2° Escuela

1° Libre

13 años

Nataly Colognna Soldavini

1° Escuela

1° Libre

Categoría Promo B

14 años

Giuliana Genovesi

1° Escuela

1° Libre

Juvenil

Denisse Sánchez del Rio

1° Escuela

1° Libre

Dulce Dal Bianco

2° Escuela

3° Libre

Categoría 1° B

Ludmila Rodriguez

1° Escuela

1° Libre

Contaron con la asistencia de la Técnica Internacional de Silvia Ludueña, quien el día 24 continuara asistiendo la segunda parte del torneo de la categoría C.