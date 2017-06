Patovica agredió a joven fuera de local bailable y le fracturó la mandíbula

El joven tresarroyense Michael Gallardo tiene fractura de mandíbula, producida al ser atacado a trompadas por un patovica fuera del local bailable Deja Vu.

Su mamá, Nélida y su señora Agustina se hicieron presentes en los estudios de LU 24 para denunciar públicamente lo sucedido.

Nélida identificó al agresor como Juan Pablo Bramajo, y relató que “mi hijo tiene veinte años: salió el sábado a Deja Vu y en determinado momento, cuando estaba hablando con el hermano de este patovica y su novia; éste le dice que no quería que hablara con ellos, luego lo sacó de un brazo y lo agarró a trompadas fuera del local; yo fui a hablar con la dueña y me dijo que hacía un mes y medio no trabajaba más, además hay una chica como testigo que es la misma que denunció otro caso sucedido en el local días pasados en la radio que vio el hecho.”

Agustina, en tanto dijo que “el domingo lo acompañé al hospital, cuando tenía todo inflamado, y le dieron diclofenac; el martes, le sacaron placas y se conoció la fractura de mandíbula, por lo que lo derivaron al Hospital Penna en Bahía, hay que colocarle dos placas, que cada una cuesta once mil cuatrocientos pesos, ya tenemos los presupuestos”

Finalmente, Nélida Gallardo dejó su número de teléfono, el 15-407500 para que, quienes puedan hacerlo, acerquen una colaboración para comprar los elementos mencionados.