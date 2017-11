Paula Distéfano se mostró muy agradecida con el recibimiento del Agua Clara 2017

Paula Distéfano es una persona que cocina con el corazón y hace de su oficio un compromiso cotidiano con la inclusión y el respeto por la diversidad. Es mamá de un adolescente con discapacidad, lo que la llevó a enfrentar diferentes desafíos e involucrarse en la lucha por la inclusión. Formó parte de la comisión directiva de Claromín desde su fundación hasta el 2017. En esta institución, coordinó el taller de cocina inclusivo y participó activamente en la realización de El Banquete desde 2014 hasta 2016.

Tras recibir el Agua Clara 2017, Distéfano visitó los estudios de LU 24 para contar como se enteró de la premiación: “Me fueron felicitando personas y yo no entendía por qué era, hasta que finalmente abrí el sobre y me enteré de la noticia”.

Sobre el recibimiento, la mujer sostuvo que “es como una recarga más en la batería, mi hijo Andrés es la chispa que se ha encendido en mí y me permite poder ayudar a otras familias. Él es una persona muy especial”.

También agregó lo siguiente: “Creo que otras mamás se pueden llegar a sentir sin la misma fuerza que yo, lo que me gustaría es que se les faciliten las cosas a las madres con chicos con síndrome de down, no se tienen que asustar”.