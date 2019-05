Pavimentación en Claromecó: “Tenemos que presentar el proyecto y que la Provincia lo apruebe para empezarlo en esta fecha”, dijo Izurieta

La obra de pavimentación en la localidad balnearia de Claromecó volvió a ser tema de conversación y ahora con más fuerza. La misma tendría un monto de unos 17 millones de pesos y abarcaría, en principio, unas 15 cuadras, con la posibilidad de que sean más si se utiliza mano de obra municipal.

Todavía no está definido que la obra se vaya a concretar, aunque el dinero sigue disponible. En este sentido habló con LU 24 el arquitecto Mario Izurieta, quien indicó en primer término que “se gestionó mucho para que no se pierda esa plata, nosotros en julio del año pasado hicimos una readecuación del proyecto con los valores a esa fecha, al ser el monto siempre fijo se va reduciendo la obra con la inflación”.

Son 17 millones de pesos, en este momento hay un proyecto de readecuación: “hay muchas demoras, con la inflación es difícil con términos burocráticos prolongados”, sostuvo Izurieta, al tiempo que indicó que “tenemos que presentar el proyecto y que la Provincia lo apruebe para empezarlo en esta fecha. Lo ideal es que tengamos una rápida respuesta. Hay una voluntad de Sánchez de preservar ese fondo que va a ser para Claromecó, estamos estudiando alternativas”.

“La gente de la Secretaría ya está trabajando en el proyecto y en ver a donde llegamos, hay gente para hacer hormigón en la zona y quizá se achique el costo. Gastaríamos esta plata destinada en el distrito”, explicó.

Valores desactualizados

“Cuando el intendente va a firmar eran valores “viejos” y ya estábamos completamente afuera. Cuando todo esto se hizo estaba la empresa Plantel, que tenía la repavimentación en el acceso San Francisco – Claromecó, obra que también se suspendió”, manifestó Izurieta.

“Lamentablemente a Plantel no le salieron las obras y levantó todo, cuando nosotros fuimos a firmar con el intendente Sánchez ya vimos que estaba desactualizado, si nosotros firmábamos nos teníamos que hacer cargo del resto o hacer menos cuadras”, agregó.

Además, el secretario de Obras Públicas sostuvo que “en esta situación la única posibilidad que tenemos es hacer hormigón, en esta obra se habla de cordones y pavimentos, nos da la posibilidad de hacerlo en hormigón, en ese momento con el intendente no firmamos y decidimos modificar el anexo técnico”.

“Ahora se está estudiando ver cómo encarar las cuadras. En Tres Arroyos estamos haciendo Parque Industrial, la Escuela 4, el personal de acá no está disponible para hacer la obra, estamos viendo si licitamos una parte para hacer las bases y demás”, explicó Izurieta.

“Nosotros tenemos que hacer un proyecto técnico que es el anexo, estar de acuerdo todos de cómo se va a hacer y elevaremos a provincia otra vez”, finalizó.