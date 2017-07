Pavimento Caliente: Investigarán que pasó entre el Consorcio y la Municipalidad

Un Proyecto de Decreto presentado para su tratamiento sobre tablas presentado este jueves en la secretaría del Concejo Deliberante por el bloque del Frente Renovador, generó el debate central en una sesión en la que no hubo mayores inconvenientes en los temas incluídos en el Orden del Día.

El mismo estaba vinculado a la creación de una Comisión Investigadora, vinculada a la problemática generada entre el Ejecutivo y el Consorcio Pavimentador, que trató la Comisión de Obras Públicas con la presencia de integrantes del mismo la semana pasada.

Recogió el guante el bloque massista, que sorprendió a propios y extraños, ya que el Proyecto de Decreto de la formación de una Comisión Investigadora, la que podría convocar “a representantes de los siguientes círculos o colegios de profesionales como abogados, ingenieros, arquitectos, contadores para asesoramiento técnico debido, para un mejor funcionamiento y cinco concejales que la integrarían para investigar un posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con fraude a la administración pública y si hubiera algún responsable deberán ser acusados ””, según citaba el texto original, respecto del posible accionar de funcionarios municipales, el que ingresó el mismo día de la sesión a las dos y cinco de la tarde, cuando ya la actividad municipal concluía.

El comienzo y los cruces

La discusión se dio luego de un breve cuarto intermedio para que el expediente ingresara al recinto, y previa lectura por secretaría, allí se conoció que el motivo de la creación de la nueva Comisión era continuar con la investigación que el propio organismo inició luego del debate producido con la presencia de representantes de la cooperativa pavimentadora, luego que el concejal renovador Matías Fhurer, a la sazón presidente de la Comisión de Obras Públicas, la que ya envió un pedido al Ejecutivo para tratar de esclarecer el tema luego de la visita de las autoridades del Consorcio, propuso la creación de la Comisión Investigadora destinada a auditar los diferentes procesos cuestionados por la entidad cooperativa.

Idas y vueltas

En 48 minutos, y con la opinión de los bloques que componen el cuerpo, algunos concejales tenían reparo sobre la integración de la misma, otros citaban que “estamos haciendo una comisión en el recinto”, tal como lo expresó el concejal De Benedetto, quien sostuvo que “era la primera vez que veía una situación así”, en tanto se pedía el cambio de Investigadora por Especial, al decir de la edil Callegari, del Frente Para la Victoria, a lo que Fhurer contestaba “podemos llamarla comisión investigadora o comisión del Trencito de la Alegría”, e intentaba convencer a sus pares a aprobar el proyecto de decreto en esa misma sesión; “mucho Gre Gre para decir Gregorio”, le dijo “con todo respeto” el orensano a Callegari, como método de convencimiento.

Cuando ya parecía que el mismo iba a Comisión, nuevamente tomó la palabra Salim, quien en medio del debate sorprendió con el apoyo a la iniciativa, y aún más con la decisión de que “ningún integrante de nuestro bloque componga la misma”, según aseveró.

“No tenemos facultades para hacerlo”, decía Graciela Callegari, en tanto Sergio Soulé terciaba “cuál es el problema, si tenemos el culo limpio”, impulsando la aprobación de formación de la nueva comisión.

Desde Cambiemos, Horacio Espeluse sostenía que “la función es investigar para después aclarar” y Augusto De Benedetto del bloque Justicialista afirmaba “estamos haciendo casi un trabajo de comisión; no podemos acusar a un funcionario como concejales, estamos tomando facultades que el legislativo no las tiene”.

La cuestión se resolvió cuando la concejal Callegari hizo una moción de orden, de aprobar el proyecto de decreto modificando el articulado, lo que fue aprobado por mayoría, sin el voto del Frente Renovador, autor de la iniciativa.

Se aprueba y el vecinalismo no la integra

El texto, que finalmente fue modificado en su articulado tras casi una hora de debate, fue aprobado por mayoría sin el voto de los renovadores que se opusieron a la mencionada modificación, ahora deberá esperar la constitución de este nuevo órgano interno dentro del deliberativo, el que tendrá un plazo de 90 días para emitir conclusiones, y que no contará con la presencia de ningún representante del bloque del Movimiento Vecinal, para facilitar la investigación, según lo expresó su presidente, Guillermo Salim, quien comprometió su “palabra de honor de retrotraerme y pedir perdón si algo que dije en mi alocución no es cierto, pero si en algo que lo que están insinuando o sugiriendo no llega a ser cierto tomen la misma actitud de buena gente y reconozcan su error, para de esa forma poder desligar esta actitud que hoy están tomando de cualquier cuestión política o electoralista en virtud de la campaña electoral que ya se ha iniciado”.

Otros temas

Se aprobó la licencia de la concejal Laura Aprile desde el 19 de julio al 27 de agosto por lo que asumió en su reemplazo Enrique Groenenberg. En la sesión de la fecha no estuvo presente la concejal Marta Pellegrini.

Con la asistencia de representantes de Policoop se pasó a Comisión para acompañar a la cooperativa de dar solución a la entrega de los planos del inmueble del ex Policlínico, para que ésta pueda obtener la habilitación correspondiente para la internación.

Asimismo, el Colegio de Arquitectos remitió una nota elevando consideraciones sobre el proyecto de desarrollo urbanístico y ampliación de la planta urbana de Claromecó solicitado por Dunamar S.A.; se declaró de interés municipal el Encuentro Distrital del Parlamento Juvenil del MERCOSUR, y el llamado a licitación del Balneario N° 7 de Reta y el N ° 2 de Claromecó.

Se aprobó por unanimidad una serie de pedidos hacia el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, sobre pensiones no contributivas otorgadas, a la ANSES local sobre cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

También por unanimidad, se requirieron informes sobre supuestos apremios y situaciones de violencia en la comisaría de Claromecó.