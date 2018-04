Pavimento y viviendas: llegan pagos y hay esperanza en retomar las obras

El pago de un certificado por 6 millones de pesos y el inminente desembolso de alrededor de 20 millones más por la obra de pavimento en Tres Arroyos alentarían la posibilidad de que se retomen los trabajos. Así surge de la reunión a la que el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, convocó a presidentes de bloque e integrantes de unibloques en el Concejo Deliberante, en la que además les informó que el Municipio hará frente a algunos anticipos de fondos para que continúe la obra de las 21 viviendas destinadas a familias víctimas de usurpaciones en el Plan Plurianual.

Tras el encuentro, LU24 dialogó con los concejales Horacio Espeluse (Cambiemos), Matías Fhurer (FR) y Martín Garrido (UC), quienes expresaron sus miradas sobre el tema.

Espeluse consideró que “se nos informó lo que va pasando respecto de estas obras que están paradas hoy, y en el caso del asfalto, se nos indicó que se pagó un certificado de 6 millones de pesos sobre fines de marzo, y según información que también nosotros disponemos, próximamente se cancelarían unos 20, 21millones que están pendientes, por lo que se pondrían al día con la empresa y si ésta lo dispone, se retomarían las obras. Hay una propuesta mediante la cual el Municipio podría ir extendiendo los certificados y pagando los intereses, y la está analizando la Asesoría Letrada”.

Fhurer, por su parte, aseguró que “las 21 viviendas seguirán su curso, tuvieron un parate mínimo pero se seguirán construyendo, y para darle continuidad el Municipio estará adelantando el pago de algunos certificados por un mes, o dos meses. No es un tema que revista la misma complejidad que el asfalto, porque son otros montos de dinero. Pero el asfalto, para ser concretos, es una obra de 70 millones, se hicieron 50 y se pagaron 25 o 27, así que será la empresa la que decidirá cómo seguir”.

Martín Garrido, por su parte, advirtió que “el Municipio se seguirá endeudando para que las obras se ejecuten, porque adelantará certificados por las viviendas sin saber cuándo vendrá la plata de la Provincia. Y no sabemos qué va a pasar con las otras 35 que estaban comprometidas con las familias que sufrieron usurpaciones. En cuanto a lo del asfalto, hay vecinos que entraron en la primera etapa, como el barrio Boca, donde no se iniciaron los trabajos y no sabemos qué va a pasar, mientras el Municipio sigue pagando intereses y endeudándose. Obviamente, todo lo que se prometió como segunda etapa, como es con el recupero de la primera, tal vez ni siquiera se llegue a hacer. El Ejecutivo nos viene informando cuáles son los problemas con Provincia y Nación por las obras, mientras nosotros le tenemos que decir a los vecinos que se les está mintiendo, porque hoy por hoy las obras no están en marcha”.