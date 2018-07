Peatonal o mejoramiento de Colón: No copiar … tal vez, imitar

En no pocas oportunidades, la opinión pública de Tres Arroyos ha dado su parecer en cuanto a la realización de peatonal o no de parte de la calle Colón.

Algunos por que sí, otros por que no. La Cámara Económica expresando también su punto de vista, y la aceptación parcial de los comerciantes.

Lo cierto es que esta cuestión necesita inversión y un proyecto técnico y estético consensuado. Tal vez no es necesario suprimir íntegramente el tránsito vehicular, pero podría considerarse un diagrama parcial con el consentimiento de los que tienen sus frentes sobre calle Colóbn. Por ejemplo con lugares con descansos o con explotación gastronómica limitada, con pautas claras, y ocupando no más que el ancho del estacionamiento de un auto, para no entorpecer.

Las fotos que se muestran aquí, son de la calle Güemes de Mar del Plata. Si bien el perfil comercial es diferente y la oferta gastronómica también, igualmente podría imitarse algo "a la medida de Tres Arroyos", con la opinión y el visto bueno de las partes.