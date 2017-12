Peatonal: “Será una nueva experiencia este fin de semana” dijo el presidente de la Cámara Económica

Javier Gallardo, quien preside la Cámara Económica de Tres Arroyos, consultado por LU 24, opinó sobre la reunión mantenida por la nueva instauración de la Peatonal en Tres Arroyos, la que tendrá algunas modificaciones respecto a lo sucedido el pasado fin de semana.

Gallardo afirmó que la idea de tener una calle Peatonal “surgió para realizar “una prueba piloto, que decidimos concretar al ver que en estas fechas el movimiento comercial se incrementa, pero este fin de semana, y ante los pedidos de algunos comercios intentamos algunas modificaciones como realizarla en tres cuadras de la Calle Colón, con el paso de vehículos por las transversales, en lo que será una nueva experiencia, como sucede en las grandes ciudades, donde las peatonales ayudan también a que los comercios puedan tener mayores ventas en fechas especiales”, agregó.

“En la reunión mantenida hoy planteaban que hubo comercios que no trabajaron por la Peatonal, a lo que contesté que no fue debido a eso, sino porque no hay poder de compra, el comercio tiene otros problemas, como son la falta de dinero de quien habitualmente realiza las mismas”, sostuvo.

“Defendemos el proyecto original de Sánchez y su gente”

Respecto de las críticas, Gallardo afirmó que “las que podamos tratar para buscar alternativas para mejorar la Peatonal, son bienvenidas, pero lo que tratamos de defender es el proyecto que tiene Sánchez y su gente, de hacerla en las primeras tres cuadras, con el recambio de veredas y luces, pero también hay que ver de qué forma se puede hacer, porque todas las grandes ciudades las tienen, como Viedma y Tandil, las mismas no son totalmente peatonales sino que son mixtas, con tránsito de gente y vehículos: por ejemplo Tandil hizo la Peatonal donde de día transitan los autos y de noche no, con dársenas en las que permiten que paren los remisses en los bancos; eso es lo que se propuso en Tres Arroyos y por lo que vamos a trabajar en tal sentido”, concluyó.