Pecker: “Debemos esperar los tiempos de la Justicia por el caso del abuso en Orense”

El delegado municipal en Orense, Eduardo Pecker hablò con LU 24 respecto de la movilización en reclamo de justicia por el hecho de abuso de la menor ocurrido en la localidad días pasados, luego de una movilización de vecinos que se realizó este miércoles.

“Entendemos la preocupación de la gente porque es un hecho que no tendría que haber ocurrido en una comunidad chica; ayer hubo una manifestación de forma pacífica, y se programa otra para esta noche, por lo que le pedimos a la comunidad, que siente deseos de expresarse, que deje actuar a la Justicia, porque no es un tema que podamos solucionar nosotros, la Justicia està actuando y tiene que expedirse para ver la situación de esta persona”, dijo Pecker.

“Hubo una presencia de unas 80 o 100 personas, y para hoy no sé, ya han hecho las invitaciones para la marcha, me parece perfecto que sea así, pero lo que no podemos darle nosotros desde la Delegación o la Policía las soluciones que la gente nos pide; esto es un tema que está en la Fiscalía, y se está trabajando, en lo que corresponde a Policía se hizo todo muy rápido, los allanamientos, y hay que esperar ahora los últimos estudios, creo que recién mañana”, afirmó.

“Por ahí yo no soy muy claro en lo que estoy explicando, y no quiero que la gente lo malinterprete, porque por ahí a veces una palabra lleva a algún enojo; anoche hubo gente que se enojó conmigo, pero vamos a tratar que sean manifestaciones más tranquilas”, manifestó.

“El resto de la familia quedó salvaguardado en un lugar, yo creo que ahí es donde tenemos que estar presentes, pero los tiempos de la Justicia hay que esperarlos”, dijo.

Informe a Nickel

Pecker agregó que mantuvo una reunión con el Secretario de Seguridad “para informar sobre los acontecimientos de anoche, para ver qué es lo que se va a hacer esta noche, no creo que haya necesidad de tener refuerzos policiales, porque si bien la gente se manifestó no hubo desmanes ni cosas raras más allá del enojo propio; ellos hacen un pedido de justicia y es entendible porque la situación es muy complicado pero creo que estamos muy lejos que vayan a hacer cosas raras como puede pensar uno”, concluyó.