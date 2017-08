Pedido de justicia por la tragedia de Cascallares: el condenado sigue libre

Mónica Más, mamá de Guillermina Cirone, fallecida en el siniestro vial conocido como “tragedia de Cascallares”, volvió a pedir justicia por su hija y las otras cuatro víctimas del hecho, y aseguró que el autor de la maniobra que ocasionó el desastre “está suelto hace cinco años porque la señora jueza Brandolín no consideró que se iba a fugar”.

Más reprodujo una frase que circula por la red social Facebook y que reclama la aparición con vida de Santiago Maldonado, y menciona otros reclamos de justicia, y le agregó una petición por su hija. Aunque no quiso hablar públicamente del tema, LU 24 pudo mantener un diálogo con Mónica quien aseguró que “con todo el respeto que le tengo, la jueza entendió que esta persona no se iba a fugar y no pidió que lo detuvieran. Ahora el caso está en la Corte y él está libre, y ni siquiera sabemos si alguna vez lo van a lograr detener”.

En diciembre pasado, Casación confirmó la pena de 10 años de prisión impuesta a Nicolás Avots por el Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos, que lo consideró autor responsable del delito de homicidio simple en cinco víctimas y lesiones leves en una víctima, en concurso ideal entre sí. La defensa de Avots recurrió a la Corte.