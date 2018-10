Pedro Benítez fue el ganador del concurso de cebadores de mate en Copetonas

En el transcurso de la Feria del Mate y la Torta Frita en Copetonas, se desarrolló un interesante concurso de cebadores de mate, del cual resultó ganador el oriundo de Entre Ríos, Pedro Benítez, quien en este sentido se prestó para dialogar con LU 24 y dijo que “tuve la suerte de haber ganado el concurso. Todos dicen que el mate es bueno, siempre he cebado de esa manera y hasta ahora siempre ha salido bien”.

“La clave está en el preparado, no hay una trampa a la ligera, todo con la misma yerba el agua y demás. Tengo un amigo que toma mate dulce, pero yo le cebo el amargo y me dijo que tiene un gusto muy suave, como muchos me han dicho ahora”, indicó el ganador del concurso que tuvo a 17 participantes.

Sobre el supuesto “truco” para cebar un buen mate, Benítez explicó que “no se puede cebar el mate tirándole el agua desde muy arriba, muy lejos o muy al costado, tiene que estar el agua directamente sobre la bombilla. A lo mejor es algo que ya viene con uno”.