“Pegui” Ravella dejó su actividad como camionero y fue agasajado con una fiesta sorpresa

El reconocido tresarroyense Carlos Alberto “Pegui” Ravella, fue agasajado anoche con una fiesta sorpresa, luego de tener que tomar la decisión de dejar su actividad laboral por problemas de salud.

“Tuve que dejar el camión por problemas de salud. Estoy agradecido a la actividad y a los colegas que he tenido. Son 52 años recorriendo; es una vida y con muchísimas anécdotas. Conocí lugares que de otra manera no hubiera podido hacerlo. Le di estudio a mi hija y pude mantener a mi familia. Más agradecido no puedo estar”, manifestó a LU 24 esta mañana.

Ravella, recordó emocionado que anoche fue agasajado con una fiesta sorpresa, de la que participaron integrantes de instituciones donde trabajó a lo largo de estos años, además de amigos, “me llenaron de satisfacción”, destacó.